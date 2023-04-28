港元現報7.8499元貶值2點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升70.67點子至3.73774%；1星期HIBOR升4.64點子至3.29488%；2星期HIBOR升1.7點子至3.25863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.68339%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.03565%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.40839%。

美元指數現報101.563升值0.06點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.02457%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7405%，連續6日收窄，利差是2023年3月31日後最窄，當日差距為-1.7165%。

對上一次連續6日收窄，是2023年3月10日，當日利差報-1.3438%。

其他報道

銀保監擬推動小微企業融資成本降低 促進經濟復蘇

亞馬遜首季虧轉盈

中國客湧入買樓 新加坡將額外印花稅倍增至60%

巴克萊料日圓將重奪被美元頭號避險貨幣地位

美韓同意就半導體出口管制進行合作

匯豐上調今年中國GDP增幅預測至6.3%

新加坡樓價首季升3.3% 星政府為樓市加辣 花旗料未來幾季樓價增長放緩至2%

商務部：對德國有關出口限制措施表達關切

亞馬遜稱雲計算部門增速繼續放緩 盈利能力比一年前低

日經：日央行考慮微調政策利率前瞻指引

戴琪：專注於糾正中國非市場政策對美國市場造成的扭曲

恒指高開95點 科指升0.67% 比亞迪升2.29%

IMAX CHINA 首季多賺64% 農曆新年票房增72%

港股ADR升112點 夜期高水116點 工中建農、中石油等業績

GDP增速放緩 美債息、美股上升 道指升524點

北水增持中石油 減持天譽