港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升1.44點子至3.30512%，是3月23日後最高，當日報3.35357%。對上一次連升8日是2022年11月23日，當日拆息報3.97024%。
港元現報7.8499元貶值2點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多2點子，報7.8495元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升70.67點子至3.73774%；1星期HIBOR升4.64點子至3.29488%；2星期HIBOR升1.7點子至3.25863%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.68339%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.03565%；12個月期HIBOR升0.14點子至4.40839%。
美元指數現報101.563升值0.06點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.02457%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.7405%，連續6日收窄，利差是2023年3月31日後最窄，當日差距為-1.7165%。
對上一次連續6日收窄，是2023年3月10日，當日利差報-1.3438%。
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