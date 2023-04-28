近年來中國跨境人民幣結算佔比上升主要來自跨境組合投資，主要反映了股票通、債券通、兩地基金互認、RQFII/QDII（境外合格機構投資者/境內機構投資者）等雙向金融開放安排的影響。

人民幣跨境收付不等於人民幣計價，貨物貿易項下，原始合同可能仍是外幣計價，境內主體仍需要承擔人民幣匯率波動的風險；資本項下，若人民幣跨境流出後不能投資境外人民幣計價金融資產，則需要在離岸市場兌換成外匯，同樣要承擔匯率波動風險。

即便境外機構直接匯入人民幣投資境內人民幣金融資產，對境外投資者而言，其負債是外幣、資產是人民幣，仍然存在貨幣錯配；外部衝擊時人民幣匯出後大概率會在離岸市場購匯，同樣會影響人民幣匯率走勢。

銀行代客外幣涉外收付款中，美元佔比總體趨於上升，目前仍然在90%以上，這意味著「8.11匯改」參考一籃子貨幣調節以來，銀行代客跨境外幣收付中，中國企業和居民對美元的集中度是提高、而非下降。

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