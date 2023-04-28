Buyandship表示，獨家優惠券可於日本樂天市場上超過5萬間商戶使用，避開遊日人潮之餘，無需在商店排隊輪候，即可以日本黃金周優惠價入手多款人氣商品。

平台又稱，早於去年已與日本樂天市場展開深度合作，期內於香港、台灣兩地展開不同推廣活動，用戶今年首季由日本樂天購入的訂單數，按年 增加一倍至超過8.6萬單，成交銷售額則按年升99%至7億日圓（折合約4083萬港元）。

根據Buyandship統計，首5項用戶經常購買的人氣商品為Super Foods Japan芝麻餅、 OH!Sakana 杏仁魚乾、Drip Coffee冷泡咖啡、一風堂拉麵及南信州菓子工房檸檬乾。

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