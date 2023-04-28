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Buyandship與日本樂天市場派限時優惠券 消費滿指定金額即減600日圓 

日本黃金週假期即將展開，各大日本電商及品牌均乘勢推出一 系列折扣優惠。日本商平台樂天（Rakuten）及跨境電商物流平台Buyandship宣布首次合作推出獨家優惠，於4月29日至5月5日期間派發用戶專屬優惠券， Buyandship用戶領取優惠券後，可在日本樂天購物單一訂單滿 5,000日圓，即時扣減600日圓（折合約35港元），優惠券名額合共2,000個。 

Buyandship表示，獨家優惠券可於日本樂天市場上超過5萬間商戶使用，避開遊日人潮之餘，無需在商店排隊輪候，即可以日本黃金周優惠價入手多款人氣商品。

平台又稱，早於去年已與日本樂天市場展開深度合作，期內於香港、台灣兩地展開不同推廣活動，用戶今年首季由日本樂天購入的訂單數，按年 增加一倍至超過8.6萬單，成交銷售額則按年升99%至7億日圓（折合約4083萬港元）。 

根據Buyandship統計，首5項用戶經常購買的人氣商品為Super Foods Japan芝麻餅、 OH!Sakana 杏仁魚乾、Drip Coffee冷泡咖啡、一風堂拉麵及南信州菓子工房檸檬乾。

 

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