三月份貸款與墊款總額上升0.2%，今年第一季上升0.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在三月份上升0.5%，在香港境外使用的貸款則下跌0.6%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由二月底的88.4%，下跌至三月底的88.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.3%後，在今年第一季按季上升1.4%。按經濟用途分析，這些貸款於第一季的升幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款，以及住宅按揭貸款所帶動。

三月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.1%，與去年同期比較則均上升0.9%。三月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.4%，與去年同期比較下跌20.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於三月份均上升0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.4%。

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