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內地4月製造業PMI跌穿50 差過預期

財新4月內地製造業採購經理指數(PMI)連跌兩個月，從3月的50下跌至49.5，差過預期的50，同時亦為今年1月後新低，當月報49.2。

財新指，隨著此前積壓需求釋放殆盡，4月製造業景氣重現收縮趨勢，反映製造業復蘇基礎仍不穩固。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業景氣度轉差，指向經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。近日，通縮成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。

報告指，走勢與國統局製造業PMI一致。統計局近日公佈的4月製造業PMI為49.2，低於前值2.7個百分點，2023年以來首次低於榮枯線。

從分項數據看，製造業供給增速放緩，4月製造業生產指數仍高於榮枯線，但為近三個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。分三大類產品看，中間品類和投資品類銷量下降，抵消消費品類銷量的增長。

外需則在3月小幅收縮的基礎上反彈，4月新出口訂單指數升至擴張區間，但漲幅不大。部分樣本企業表示，防疫政策平穩轉段後，出口更加便利，支持銷售改善，但全球經濟低迷，出口訂單總量仍無明顯起色。

製造業就業情況持續惡化，4月就業指數在收縮區間降至三個月來最低。部分企業在員工自願離職後沒有填補空缺，也有企業為了控製成本而裁員。人手短缺疊加產量不足，導致4月積壓業務量指數連續第四個月位於臨界點以上，與2月持平，同為2021年11月以來最高。

4月製造業價格下降，原材料購進價格指數、出廠價格指數均處於收縮區間且降至2016年2月、2016年1月以來最低，前者是因為原材料和能源價格下降，後者則反映市場需求不振，企業選擇降價促銷。數據顯示，中間品類的成本和銷售價格均下降最快。

隨著防疫措施優化，供應鏈持續改善，供應商交貨時間指數已連續三個月位於擴張區間，但4月擴張率小幅回落。

儘管供給放緩、需求收縮，製造業企業家對未來生產經營仍抱有較強預期，4月信心指數升至近兩年來次高，僅低於2023年2月。企業普遍認為，隨著疫情影響持續消退，客戶需求將會轉強，市況將進一步改善，從而支撐增長預期。此外，企業還預期新產品發布、政策扶持、對新設備的投入等會推動增長。

 

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