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中字頭撐市 恒指收市升247點 綠竹生物潛水32% 成交重上千億

市場續炒作「中國特色估值」中字頭股撐市，恒指國指升幅大過科指，恒指創4月21日後高、國指創4月20日後高，科指則仍低於上周五高位。大市成交重上千億，北水轉流入。外圍方面，美期、亞股、歐股、美債息、油價向上，油金比率回落。

恒指今早高開78點，低位升32點，午後升幅擴大至272點，高低波幅240點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。全市上升股份比例為32.04%，下跌為30.61%，無升跌為37.34%。

恒指收市升247點或1.24%，報20297點，大市成交金額1080億元，較上日增加9.9%，是4月18日1097.2億元成交後最多；國指升99點或1.47%，報6897點。恒生科技指數收報3914點，升0.48%。

藍籌股成交金額517.11億元，佔大市成交47.88%；科指成份股成交金額175.65億元，佔大市成交16.26%；國指成份股成交金額463.48億元，佔大市成交42.91%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.88%，至111.72億元，佔大市成交10.34%。牛熊證成交金額53.07億元，增加7.63%；窩輪成交金額58.65億元，增加0.71%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。

藍籌45隻升，29隻下跌，2隻無升跌。中石化（0386）升5.91%，收報5.38元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌4.82%，收報18.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報96.7元，升4.48%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.43元，跌6.18%。

恒指升穿20天線(20159.05點)，上試100天線(20399.5點)。科指高於10天線(3882.03點)。

北水南下合計淨流入18.21億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入20.49億元人民幣，較上日增加223.66%，連續第2日流入，累計流入26.83億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.36%，是5月4日後最大升幅，當日升幅為1.42%。今曾高見20321.74點，是4月21日20378.9點後最高。今日收市報20297.03點，是4月20日後收市新高，當日報20396.97點。連升3日，累計升597.87點，對上一次連升3日是4月28日。

科指曾升最多1.23%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為2.39%。今曾高見3943.58點，是5月5日3948.28點後最高。今日收市報3914.34點，是4月24日後收市新高，當日報3961.17點。連升3日，累計升79.28點，對上一次連升3日是3月30日。

國指曾升最多1.62%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為1.83%。今曾高見6907.77點，是4月20日6926.6點後最高。今日收市報6897.68點，是4月18日後收市新高，當日報7002.91點。連升3日，累計升308.33點，對上一次連升3日是4月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月17日。

午後消息股表現

商湯（0020）無資格納入MSCI，曾跌逾7%。收報2.43元，跌6.18%。

百度（9888）下周推出智慧手機。收報121元，升1.09%。

比亞迪（1211）計劃在越南生產電動車。收報240元，升2.13%。

大摩料內地廣告市場復蘇加快，睇好騰訊（0700）、美團（3690）、快手（1024）。騰訊收報340.8元，跌0.58%。美團（3690）收報134.2元，跌1.03%。快手（1024）收報51.85元，升0.19%。

阿里（9988）旗下菜鳥最快明年初在港上市，集資最多20億美元。收報81.95元，升0.37%。

今早及隔晚消息股表現

綠竹生物（2480）上市，定價32.8元。收報22元，跌32.93%。

金斯瑞（1548）旗下傳奇生物增發籌近億元。收報21.1元，跌0.24%。

中金（3908）主要股東海爾金盈，預告減持2%股份涉資41億人幣。收報17.28元，升2.98%。

平保（2318）：尊重匯控股東選擇，籲董事會以開放心態聽取意見。收報61.15元，升1.83%。

匯控（0005）公告小股東議案被否決。匯控杜嘉祺：大部分機構股東和散戶與董事會意見一致。英國直擊｜祈耀年稱匯控購矽銀英國，美國當局最快數周內完成審批。收報59.5元，升1.8%。

北向互換通15/5啟動，日均淨額200億人幣。上海清算所與港交所（0388）旗下場外結算公司之間淨頭寸對應的風險敞口不超過40億元。收報319.4元，跌0.06%。

阿里健康（0241）發盈喜，料全年扭虧，至少賺4.5億人幣。收報5.48元，跌0.54%。

融創（1918）4月合同銷售金額及面積按年跌逾四成。收報1.74元，跌6.45%。

中海外（0688）：今年首4個月物業銷售額升71%。收報20.45元，升0.74%。

碧桂園（2007）4月合同銷售額升0.2%。收報2.05元，跌2.38%。

「四叔」李兆基增持陽光房託（0435）。收報3.17元，升0.32%。

太古地產（1972）：太古廣場首季租金跌11%。收報21.25元，升2.16%。

破頂股表現

破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見11.06元，收報10.8元，升1.31%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.2元，收報2.09元，升17.42%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見50元，收報45.5元，跌5.21%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1063.55元，收報1062.65元，跌0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1027.7元，收報1027.7元，升0.01%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見4003.4元，收報4003.4元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.07元，收報12.06元，升1.52%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1066.2元，收報1066.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫－Ｕ（9077）創上市新高，見510.15元，收報510.15元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.1元，收報525.1元，升0.03%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.15元，收報117.15元，升0.09%；中國銀河（6881）創52周高，見4.97元，收報4.92元，升4.9%；國泰君安（2611）創52周高，見10.62元，收報10.56元，升1.34%；北京控股（0392）創52周高，見35.4元，收報35.15元，升1.44%；華潤醫藥（3320）創52周高，見8.13元，收報7.75元，跌2.76%；國藥控股（1099）創52周高，見28.45元，收報27.45元，跌0.36%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見16.56元，收報16.56元，升6.43%；聯邦制藥（3933）創52周高，見6.98元，收報6.98元，升7.38%；神威藥業（2877）創52周高，見9.8元，收報9.79元，升11.38%；白雲山（0874）創52周高，見27元，收報26.65元，升3.9%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.97元，收報8.57元，升2.02%。

破頂指數成份股包括，中國人壽（2628）創52周高，見15.74元，收報15.7元，升1.29%；中信（0267）創52周高，見10.62元，收報10.58元，升2.12%；中石化（0386）創52周高，見5.38元，收報5.38元，升5.91%；中國銀行（3988）創52周高，見3.42元，收報3.42元，升4.59%；中海油（0883）創52周高，見13.16元，收報13.06元，升5.83%；神華（1088） 創52周高，見27.95元，收報27.8元，升3.93%；農業銀行（1288）創52周高，見3.28元，收報3.27元，升2.83%；交行（3328）創52周高，見5.6元，收報5.59元，升2.57%；。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.103元，收報0.103元，跌2.83%；銀城國際（1902）低見0.115元，收報0.121元，跌5.47%；毅德國際（1396）低見0.7元，收報0.7元，跌12.5%；朗詩綠色管理（0106）低見0.103元，收報0.103元，跌2.83%；富通科技（0465）低見0.22元，收報0.232元，跌3.73%；中國高精密（0591）低見0.212元，收報0.265元，升20.45%；高山企業（0616）低見0.018元，收報0.018元，跌10%；中證國際（0943）低見0.01元，收報0.01元，跌23.08%；勝龍國際（1182）低見0.212元，收報0.212元，跌9.79%；諾發集團（1360）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.045元，收報0.048元，升2.13%；超智能控股（1402）低見0.275元，收報0.33元，無升跌；太平洋酒吧（8432）低見0.06元，收報0.061元，跌6.15%；上海復旦（1385）低見21.5元，收報21.85元，跌2.46%；王氏國際（0099）低見1.62元，收報1.62元，無升跌；天利控股集團（0117）低見0.4元，收報0.405元，跌11.96%；博富臨置業（0225）低見8.3元，收報8.3元，無升跌；龍記集團（0255）低見2.19元，收報2.19元，跌1.35%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；星光集團（0403）低見0.215元，收報0.224元，跌1.75%。

異動股

上升異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.54元，升73.73%；國科控股（8275）收報0.63元，升61.54%；瑩嵐集團（1162）收報0.192元，升24.68%；中國高精密（0591）創上市新低，見0.212元，收報0.265元，升20.45%；知行集團控股（1539）收報0.28元，升19.15%；植華集團（1842）收報0.7元，升18.64%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.2元，收報2.09元，升17.42%；信保環球控股（0723）收報0.014元，升16.67%；森美控股（0756）收報0.085元，升16.44%。

下跌異動股，包括，綠竹生物（2480）收報22元，跌32.93%；中國恒天立信國際（0641）見52周低0.25元，收報0.29元，跌27.5%；中證國際（0943）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌23.08%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.191元，跌22.98%；京基智慧文化（0550）收報0.29元，跌21.62%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.244元，收報0.245元，跌19.67%；環能國際（1102）創52周高，見0.091元，收報0.074元，跌18.68%；寶聯控股（8201）平上市低位0.058元，收報0.058元，跌18.31%；中國育兒網絡（1736）收報0.033元，跌17.5%；長城匯理（8315）收報0.265元，跌17.19%；民商創科（1632）收報0.345元，跌16.87%。

 

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