文章日期：2023年5月12日 18:36
恒指公司公布季檢結果，成份股數目將由76隻增加至80隻。其中納入華潤電力（0836）、紫金礦業（2899）、京東健康（6618）、攜程集團（9961）。
國指方面，納入中國神華 （1088），剔走碧園 （2007），成份股數目維持50隻。
另外，恒生科技指數沒有變動，成份股維持30隻。
恒生綜合指數加入粉筆（2469），沒有股份被剔除，成分股數目由527隻增至528隻。
恒指公司指，所有變動將於6月5日（星期一）起生效。
其他報道
富衛據報再推遲香港IPO
內地人口專家倡生孩子要有人工 「生育貢獻較AI更大 應獲得收入」
恒指收市跌116點 成交重上千億 北水轉流出
外交部：新加坡副總理兼財長黃循財明日起訪華 為期五日
潘渡與招證資管香港合作 推虛實資產管理及配置方案
高盛：港元拆息飇升 利好港銀淨息差
美聯儲理事Michelle Bowman：若通脹高企 仍需加息
新濠博亞塞浦路斯項目7月開業
李嘉誠基金會減持 郵儲銀行回應：屬日常財務安排
英國首季GDP按年增0.2% 按季增0.1% 避過通縮
法國興業銀行首季淨收入錄8.7億歐元 按年升逾半成
半日沽空金額98億 恒生中國企業沽空金額最多
中遠：收購漢堡港CTT碼頭 獲德國政府批准
OPPO據報結束旗下芯片設計哲庫業務
金融股推低大市 恒指半日跌20點 50天線失而復得 科指升1.2% 北水續流入