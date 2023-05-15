港元現報7.8426元貶值16點子，曾貶值最多41點子，報7.8451元，亦曾貶值最多10點子，報7.842元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.55點子至3.93619%；1星期HIBOR跌24.24點子至4.02357%；2星期HIBOR跌25.39點子至4.02691%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.45點子至4.41429%；6個月期HIBOR跌0.81點子至4.44452%；12個月期HIBOR升1.44點子至4.54571%。

美元指數現報102.674貶值0.007點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.10543%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7629%，終止連續8日收窄，利差是2023年5月10日後最闊，當日差距為-0.9504%。

對上一次終止連續8日收窄，是2023年4月27日，當日利差報-1.7434%。

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