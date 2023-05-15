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恒指半日升27點 潤啤升3% 碧桂園跌6% 北水轉流入

 

美國消費者長期通脹預期創12年高點，動搖市場對於聯儲局下月將暫停加息的預期。碧桂園創逾3個月最大盤中跌幅，該公司將被剔除出恒生國企指數。人行周一繼續加量續作中期借貸便利(MLF)，淨投放250億元中長期資金，此舉顯示在復蘇動能趨弱之際，央行維持寬鬆政策不變，並寄望能向寬信用傳導為經濟成長助力。

恒指今早低開102點，高位升92點，低位跌129點高低波幅222點。通訊服務、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為16.91%，下跌為32.98%，無升跌為50.09%。

恒指半日升27點或0.14%，報19654點，大市成交金額461億元；國指跌0點或0.01%，報6663點。恒生科技指數收報3871點，跌0.07%。

藍籌股成交金額176.49億元，佔大市成交38.28%；科指成份股成交金額96.96億元，佔大市成交21.03%；國指成份股成交金額159.54億元，佔大市成交34.6%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.77%，至95.2億元，佔大市成交20.6%。牛熊證成交金額47.08億元，減少5.43%；窩輪成交金額48.12億元，減少13.64%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、京東（9618）拖累大市。

藍籌33隻升，35隻下跌，8隻無升跌。潤啤（0291）升3.05%，收報55.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌6.38%，收報1.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報337元，升2.68%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.9元，跌4.18%。

恒指250天線(19699.49點)得而復失，科指10天線(3861.83點)失而復得。

北水南下合計淨流入2.96億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入16.86億元人民幣，較上日增加27.18%，連續第7日流入，累計流入122.79億元。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）收報36.2元，升1.12%。敏華控股（1999）收報5.91元，跌1.66%。三一國際（0631）收報10.62元，升2.12%。澳博（0880）收報3.57元，跌1.38%。

譚仔國際（2217）少賺30%，日均每餐廳收益跌10%，息10.5仙。收報2元，跌0.99%。

匯控（0005）支付5.8億元以了結欺騙行為及未獲批准使用通訊工具指控。收報58.55元，跌0.34%。

億達中國（3639）：無法於寬限期前支付優先票據利息。收報0.275元，無升跌。

合景泰富（1813）未能償還，1.19億美元債項。創上市新低，見0.73元，收報0.73元，跌13.1%。

維達（3331）澄清董事會未收到大股東出售股份新消息。收報20.05元，跌2.2%。

太平人壽競得浙商銀行（2016）逾6%股份，折讓32%。收報2.92元，無升跌。

博雅互動（0434）發盈喜，首季多賺最少1.1倍。收報0.51元，升2%。

亞視（0707）宣布與深圳科技企業合作，以AI協助製作電視內容。創52周高，見0.07元，收報0.069元，升9.52%。

長和（0001）伙EQT組合營，變相減持意大利電訊資產。收報51.8元，無升跌。

恒指季檢結果出爐，染藍股表現如下，華潤電力（0836）收報18.44元，跌0.54%。紫金礦業（2899）收報11.5元，升1.23%。京東健康（6618）收報53.8元，升1.51%。攜程集團（9961）收報259.8元，升0.93%。

國指納入中國神華 （1088）收報27.2元，跌0.91%。剔走碧桂園 （2007）收報1.76元，跌6.38%。

大聯盟發帖文， 要求電視廣播（0511）股東反對重選黎瑞剛及方和任董事。收報5.64元，跌1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.59元，收報2.59元，升12.61%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.75元，收報2.58元，升1.57%；正味集團（2147）創上市新高，見1.01元，收報1元，升9.89%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.6元，收報5.41元，跌0.18%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.05元，收報1067.05元，升0%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.13元，收報2.13元，升15.14%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.65元，收報1.64元，升26.15%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.64元，收報0.63元，升5%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.07元，收報0.069元，升9.52%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.28元，收報1.27元，升2.42%；譚木匠（0837）創52周高，見3.75元，收報3.7元，跌1.07%；江南集團（1366）創52周高，見0.395元，收報0.39元，無升跌；致豐工業電子（1710）創52周高，見0.305元，收報0.305元，升3.39%；象興國際（1732）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升9.68%；中國鵬飛集團（3348）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升8.11%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.45元，收報1.47元，跌0.68%；合景泰富（1813）低見0.73元，收報0.73元，跌13.1%；雅居樂（3383）低見1.41元，收報1.42元，跌3.4%；成實外教育（1565）低見0.118元，收報0.132元，升2.33%；德琪醫藥（6996）低見2.26元，收報2.37元，跌3.66%；創勝集團醫藥（6628）低見4.48元，收報4.51元，跌0.58%；中原建業（9982）低見0.46元，收報0.465元，跌1.06%；聯易融（9959）低見2.53元，收報2.58元，跌2.27%；信能低碳（0145）低見0.04元，收報0.046元，無升跌；瑞風新能源（0527）低見0.043元，收報0.045元，跌10%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，康希諾生物（6185）低見31.8元，收報32.1元，跌1.53%；佳兆業健康（0876）低見0.036元，收報0.037元，跌9.76%；上海復旦（1385）低見20.4元，收報20.45元，跌1.92%；勝獅貨櫃（0716）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；周黑鴨（1458）低見3.26元，收報3.35元，升1.21%；原生態牧業（1431）低見0.152元，收報0.152元，跌0.65%；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.83元，升1.1%；龍記集團（0255）低見2.15元，收報2.23元，升2.29%；莊士中國（0298）低見0.221元，收報0.221元，跌4.74%；思捷環球（0330）低見0.59元，收報0.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，盈滙企業控股（2195）收報0.09元，升45.16%；TRUE PARTNER（8657）收報0.75元，升29.31%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.65元，收報1.64元，升26.15%；威揚酒業控股（8509）收報0.39元，升23.81%；海亮國際（2336）收報0.196元，升18.79%；海納星空科技（8297）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升17.35%；京基智慧文化（0550）收報0.34元，升17.24%；植華集團（1842）收報1.17元，升17%；連成科技集團（8635）收報0.4元，升15.94%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.13元，收報2.13元，升15.14%。

下跌異動股，包括，中國環境資源（1130）收報0.033元，跌25%；世大控股（8003）收報0.35元，跌21.35%；暢由聯盟（1039）收報0.121元，跌19.33%；中彩網通控股（8071）收報0.025元，跌16.67%；恆都集團（0725）見52周低0.53元，收報0.58元，跌15.94%；積木集團（8187）創上市新低，見0.161元，收報0.164元，跌15.9%；賞之味（8096）創上市新低，見0.211元，收報0.215元，跌15.69%；恆泰裕集團（8081）收報0.079元，跌15.05%；卓珈控股（1827）收報1.21元，跌14.79%；鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.078元，收報0.09元，跌14.29%；青瓷遊戲（6633）收報5.62元，跌13.41%。

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