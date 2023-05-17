美債協議有望達成，外圍走勢各異，歐股下跌，美期上升，亞股個別發展，美債息短升長跌，港股於內地股市收市後急跌，見一周最大跌幅，但內地股市則分化，三大指數屆乎跌0.45%至升0.33%。恒指跌穿250天線(19702.09點)。北水流入增3.8倍，近1個月最多。內地近期公布的經濟數據疲弱，人民幣貶穿7算，美元指數曾高見102.936，是4月3日後高。
離岸人民幣曾貶值至7.0201元，是2022年12月2日7.0723元後最弱。在岸人民幣曾貶值至7.0018元，是2022年12月2日7.0658元後最弱。
法巴大中華外匯和利率策略主管王菊稱，離岸人民幣仍有進一步下跌空間，預計跌至7.15-7.20元附近時可獲支撐。野村押注人民幣可能進一步跌向7.3元。
恒指今早低開22點，高位升9點，低位跌440點，全日高低波幅450點。金融、非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為16.22%，下跌為35.78%，無升跌為47.98%。
恒指收市跌417點或2.09%，報19560點，大市成交金額1016億元，較上日增加29.61%，是5月15日1016.24億元成交後最多；國指跌152點或2.25%，報6636點。恒生科技指數收報3870點，跌2.23%。
藍籌股成交金額390.92億元，佔大市成交38.47%；科指成份股成交金額97.26億元，佔大市成交9.57%；國指成份股成交金額155.16億元，佔大市成交15.27%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.16%，至84.95億元，佔大市成交20.01%。牛熊證成交金額42.3億元，增加7.55%；窩輪成交金額42.65億元，減少18.26%。
匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。恒安（1044）、中芯（0981）、長建（1038）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，72隻下跌，0隻無升跌。恒安（1044）升2.41%，收報36.05元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.71%，收報10.06元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報20.95元，升2.7%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報9.79元，跌11%。
恒指跌穿10天線(19880.58點)、20天線(19917.46點)、250天線(19702.09點)，低於50天線(19973.08點)。科指跌穿10天線(3876.7點)、20天線(3904.59點)。
北水南下合計淨流入67.78億元，較上日增加380.98%，淨流入金額是4月17日74.27億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入98.4億元，對上一次連續3日淨流入是4月25日。南水北上合計淨流入16.87億元人民幣，終止連續1日流出。
恒指曾跌最多2.2%，是5月9日後最大跌幅。低見19538.09點，是5月15日19498.04點後最低。收市報19556.02點，是3月21日後收市新低，當日報19258.76點。
科指曾跌最多2.5%，是5月9日後最大跌幅。低見3859.15點，是5月15日3829.09點後最低。今日收市報3870.09點，是5月11日後收市新低，當日報3862.85點。
國指曾跌最多2.41%，是5月9日後最大跌幅。低見6625.82點，是5月15日6606.49點後最低。收市報6636.66點，是5月3日後收市新低，當日報6589.35點。
百度（9888）旗下子公司小度據報下周一發布青禾學習手機。收報123.8元，跌0.4%。
霍建寧：港燈（2638）將公布下調燃料調整費約6％。收報5.01元，跌0.99%。
裕承科金（0279）向無錫國企發CB 籌3810萬元。收報0.107元，跌0.93%。
中證監恢復GDR發行審批。港交所（0388）收報305.8元，跌1.92%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報347.4元，升0.75%。VTECH HOLDINGS（0303）收報45.2元，跌1.42%。中通快遞（2057）收報222.8元，跌1.07%。
金泰豐（9689）轉主板上市。收報0.65元，跌13.33%。
高鑫零售（6808）削開支扭虧，全年轉賺1億人幣。收報2.59元，跌22.69%。
華南城（1668）委任李愛花為非執董。收報0.52元，無升跌。
安全倉（0237）發盈警，預告全年稅前虧損1.76億。收報2元，無升跌。
騰訊音樂（1698）首季經調整淨利潤按年增長57%。收報30.2元，跌2.11%。
百度（9888）首季轉賺，收入、調整後EBITDA、核心經營利潤，均好過預期。收報123.8元，跌0.4%。
中石化（0386）副總裁辭任。收報5.07元，跌1.74%。
創科（0669）在美ADR由PINK市場轉板至OTC買賣。收報78.75元，跌6.03%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.97元，收報2.94元，升7.69%；三一國際（0631）創上市新高，見11.4元，收報11.32元，升2.54%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見5.72元，收報5.52元，升0.18%；昇能集團（2459）創上市新高，見2.71元，收報2.69元，升7.6%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1064.65元，收報1064.65元，升0.06%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.19元，收報15.16元，升0.6%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.4元，收報1067.4元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見526.85元，收報526.85元，升0.23%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.65元，收報106.65元，升0.19%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.9元，收報1.89元，升22.73%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中船防務（0317）創52周高，見12.44元，收報12.28元，升7.72%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.68元，收報0.68元，升6.25%；首程控股（0697）創52周高，見2.25元，收報2.24元，升2.28%；中泛控股（0715）創52周高，見0.075元，收報0.021元，升40%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.29元，收報1.28元，跌0.78%；常茂生物（0954）創52周高，見1.14元，收報1.1元，升1.85%；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；力鴻檢驗（1586）創52周高，見2.1元，收報1.87元，升4.47%。
28隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.41元，收報1.42元，跌2.07%；佳兆業（1638）低見0.26元，收報0.265元，跌5.36%；雅居樂（3383）低見1.39元，收報1.4元，跌2.1%；雄岸科技（1647）低見0.048元，收報0.05元，跌3.85%；中原建業（9982）低見0.43元，收報0.445元，升1.14%；聯易融（9959）低見2.49元，收報2.49元，跌1.97%；中國智能健康（0348）低見0.101元，收報0.101元，跌8.18%；中國高精密（0591）低見0.201元，收報0.206元，跌3.74%；前海健康（0911）低見0.056元，收報0.058元，跌3.33%；佳兆業集團（1638）低見0.26元，收報0.265元，跌5.36%。
44隻股份創52周低，其中十隻包括，勝獅貨櫃（0716）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；保利協鑫（3800）低見1.79元，收報1.8元，跌2.7%；國浩集團（0053）低見61元，收報62元，無升跌；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.69元，收報3.69元，跌1.6%；力寶華潤（0156）低見0.09元，收報0.092元，無升跌；正商實業（0185）低見0.66元，收報0.68元，跌5.56%；博富臨置業（0225）低見8.12元，收報8.12元，跌0.85%；龍記集團（0255）低見2.08元，收報2.09元，跌3.69%；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.7元，升1.45%。
異動股
上升異動股，包括，中木國際（1822）創52周高，見0.102元，見52周低0.063元，收報0.094元，升44.62%；中泛控股（0715）創52周高，見0.075元，收報0.021元，升40%；宋都服務（9608）收報0.087元，升27.94%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.221元，收報0.204元，升27.5%；怡俊集團（2442）創上市新高，見1.9元，收報1.89元，升22.73%；新焦點（0360）收報0.07元，升20.69%；聯眾（6899）創52周高，見0.4元，收報0.39元，升20%；承輝國際（1094）收報0.9元，升18.42%；瑞風新能源（0527）收報0.057元，升16.33%；威誠國際控股（8107）創52周高，見1.71元，收報1.52元，升16.03%。
下跌異動股，包括，高鑫零售（6808）收報2.59元，跌22.69%；十方控股（1831）收報0.285元，跌19.72%；雙運控股（1706）收報0.105元，跌19.23%；光榮控股（9998）收報0.143元，跌19.21%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.55元，跌16.67%；維港育馬（8377）見52周低0.25元，收報0.26元，跌16.13%；所羅門環球控股（8133）創上市新低，見0.112元，收報0.115元，跌14.81%；太平洋網絡（0543）收報0.7元，跌14.63%；威訊控股（1087）收報0.445元，跌14.42%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.048元，跌14.29%；世紀金花（0162）收報0.095元，跌13.64%。
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