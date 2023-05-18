文章日期：2023年5月18日 10:19
花旗發表報告，本港房價可能重回下行趨勢，或在2023年整體持平。報告指，本港樓價第一季度上升7%，從第二季度到第四季度或將下跌7%
住宅成交量自3月份以來下降，此輪樓市復蘇持續之短出乎分析師預料。二手每周成交量也連續兩個月較低。
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