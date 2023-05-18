CDDC周三在會議上裁定，瑞信減記AT1債券不會導致與該銀行次級債券相關的CDS被觸發賠付。該委員會認為AT1債券的償付順序排在作為CDS標的的次級債之後。

上述最新決議得到CDDC的11名成員全體投票通過。截至4月29日，瑞信也是CDDC成員之一，但根據聲明，該行沒有參與討論。

市場對CDS能否獲賠償看法分歧。一方面，包括FourSixThree Capital、Diameter Capital Partners在內的基金一直買入與另一批瑞信次級債券掛鉤的CDS，押注該委員會將裁定CDS觸發賠付。與此同時，花旗集團、巴克萊、摩根大通的交易員和策略師一直告訴客戶，AT1債券償付順序可能比CDS相關的次級債更靠後，因此觸發賠付可能性不大。

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