負責監管信用違約互換(CDS)市場的信用衍生品決議委員會(CDDC)表示，瑞信集團全額減記額外一級資本(AT1)債券不會觸發CDS賠付。
CDDC周三在會議上裁定，瑞信減記AT1債券不會導致與該銀行次級債券相關的CDS被觸發賠付。該委員會認為AT1債券的償付順序排在作為CDS標的的次級債之後。
上述最新決議得到CDDC的11名成員全體投票通過。截至4月29日，瑞信也是CDDC成員之一，但根據聲明，該行沒有參與討論。
市場對CDS能否獲賠償看法分歧。一方面，包括FourSixThree Capital、Diameter Capital Partners在內的基金一直買入與另一批瑞信次級債券掛鉤的CDS，押注該委員會將裁定CDS觸發賠付。與此同時，花旗集團、巴克萊、摩根大通的交易員和策略師一直告訴客戶，AT1債券償付順序可能比CDS相關的次級債更靠後，因此觸發賠付可能性不大。
其他報道
據報匯添富及廣發中證國新央企ETF反應熱烈 已各集資近20億人幣上限
港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近半年高 港元升值 港美利差收窄
「女股神」Cathie Wood：Tesla未來幾年將實現「爆炸式增長」
港股ADR升190點 夜期高水119點 阿里、德昌電機、貝殼等業績
有信心達成美債協議 道指升408點 美股創近兩周最大升幅 納指創9個月高