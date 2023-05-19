港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升12.1點子至4.69333%，是2022年12月20日後最高，當日報4.71798%。對上一次連升4日是4月24日，當日拆息報3.14042%。
港元現報7.8207元升值62點子，曾貶值最多4點子，報7.8273元，亦曾升值最多71點子，報7.8198元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升22.51點子至4.96583%，是2007年10月2日後高，當日報4.97321點。1星期HIBOR升16.89點子至4.72077%；2星期HIBOR升17.83點子至4.73167%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.85點子至4.70952%；6個月期HIBOR升8.4點子至4.69679%；12個月期HIBOR升6.35點子至4.70232%。
美元指數現報103.531貶值0.053點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.13243%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6743%，連續2日收窄，利差是2023年5月11日後最窄，當日差距為-0.5779%。
對上一次連續2日收窄，是2023年5月03日，當日利差報-1.5282%。
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