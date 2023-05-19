美債談判有望達成，美股上升，港股則逆市向下，非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為14.83%，下跌為34.09%，無升跌為51.06%。恒指今早低開191點，高位跌116點，低位跌374點，低見19352.81點，是3月21日19018.1點後最低。半日高低波幅258點。
恒指半日跌188點或0.96%，報19538點，大市成交金額506億元；國指跌86點或1.29%，報6628點。恒生科技指數收報3846點，跌1.8%。
藍籌股成交金額221.96億元，佔大市成交43.86%；科指成份股成交金額148.68億元，佔大市成交29.38%；國指成份股成交金額203.46億元，佔大市成交40.2%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.95%，至92.62億元，佔大市成交18.27%。牛熊證成交金額50.39億元，減少0.52%；窩輪成交金額42.22億元，減少25.89%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、中移動（0941）、新地（0016）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，47隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升2.45%，收報20.9元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.07%，收報83.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報23.6元，升1.94%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報83.3元，跌5.07%。
恒指跌穿250天線(19699.76點)。科指跌穿10天線(3877.93點)、20天線(3882.76點)。
北水南下合計淨流出3.76億元，終止連續4日流入，對上一次連續1日淨流出是5月12日。南水北上合計淨流入6.02億元人民幣，終止單日流出。
中集安瑞科（3899）：將向金宏氣體批量提供液氦罐箱。收報6.96元，跌1.28%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，南戈壁（1878）收報0.91元，跌2.15%。京玖康療（0648）停牌。
德昌電機（0179）全年純利按年增8%至1.58億美元，末期派息增1倍。收報9.06元，升5.59%。
傳美團（3690）下周一在港推外賣平台KeeTa。收報128.9元，跌3.45%。
阿里巴巴（9988）第四季調整盈利升38%，派發股息方式實現阿里雲分拆上市。收報83.3元，跌5.07%。
長江生命（0775）黑色素瘤疫苗第三階段研發冀盡快展開。收報0.79元，跌1.25%。
羚邦（2230）：藝術家IP會展辦展，THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬。收報0.18元，無升跌。
破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.08元，收報6.01元，升2.21%；怡俊集團（2442）創上市新高，見2.03元，收報1.91元，升4.37%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.13元，收報0.127元，升1.6%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.26元，收報2.25元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見3.08元，收報2.99元，跌2.92%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升16.07%；中國利郎（1234）創52周高，見4.27元，收報4.26元，升1.43%；米技國際控股（1715）創52周高，見0.2元，收報0.159元，升63.92%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.202元，收報0.202元，升6.32%；利特米（1936）創52周高，見2.18元，收報2.13元，升9.23%。
33隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.66元，收報0.68元，無升跌；雅居樂（3383）低見1.26元，收報1.3元，跌0.76%；融信中國（3301）低見0.34元，收報0.35元，跌4.11%；基石藥業（2616）低見2.93元，收報2.97元，無升跌；德琪醫藥（6996）低見2.21元，收報2.25元，跌0.44%；三葉草生物（2197）低見1.43元，收報1.48元，跌7.5%；創勝集團醫藥（6628）低見4.32元，收報4.32元，跌0.2%；周黑鴨（1458）低見3.19元，收報3.26元，無升跌；中原建業（9982）低見0.42元，收報0.42元，跌1.18%；興利（香港）控股（0396）低見0.067元，收報0.076元，跌3.8%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.86元，收報0.88元，升1.15%；康希諾生物（6185）低見31.5元，收報32.1元，跌0.31%；心通醫療（2160）低見2.07元，收報2.11元，跌0.47%；九龍倉集團（0004）低見16.34元，收報16.8元，跌1.98%；嘉里物流（0636）低見10.04元，收報10.14元，跌2.5%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；保利協鑫（3800）低見1.73元，收報1.75元，跌2.23%；力寶華潤（0156）低見0.089元，收報0.089元，跌3.26%；中能控股（0228）低見0.08元，收報0.082元，無升跌；海螺創業（0586）低見11.02元，收報11.06元，跌1.43%。
異動股
上升異動股，包括，米技國際控股（1715）創52周高，見0.2元，收報0.159元，升63.92%；虎視傳媒（1163）收報0.163元，升25.38%；中食民安（8283）收報0.149元，升23.14%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.11元，收報2.05元，升22.02%；佳華百貨控股（0602）收報0.059元，升20.41%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.031元，升19.23%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.2元，升17.65%；潼關黃金（0340）收報0.46元，升16.46%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升16.07%；衍生集團（6893）收報0.37元，升15.63%。
下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.186元，跌25.6%；中科生物（1237）收報0.052元，跌21.21%；康寧傑瑞製藥（9966）收報8.7元，跌19.59%；恒智控股（8405）平上市低位0.7元，收報0.7元，跌19.54%；偉俊集團控股（1013）收報0.033元，跌19.51%；中國蜀塔（8623）收報0.054元，跌19.4%；瑞強集團（8427）收報0.121元，跌19.33%；中國數字視頻（8280）見52周低0.05元，收報0.05元，跌18.03%；國茂控股（8428）收報0.36元，跌16.28%。
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