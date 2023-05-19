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券商讚好政府處理2047年地契續期問題 

「2047年地契大限」到期問題一直困擾置業人士，但政府昨表示，建議透過立法處理簡化地契續期安排。對此券商銀河聯昌派「LIKE（讚好）」，該行認為舉動可避免了不必要的猜測，並消除市民對財產所有權的不確定性。

該行指，事實上香港政府在1988年已有類似的安排，當時有很多地契在1997年到期。

總體而言，該行對香港住宅市場維持樂觀態度，因為本地和非本地，特別是來自中國的長期住房需求具彈性，加上本港加息或已見頂。該行首選名單的本港地產股包括新地（0016）、長實（1113）及信置（0083）

由於本港約30萬個地段的地契將於2047年6月30日到期，政府昨建議透過立法處理簡化地契續期安排，發展局表示，建議訂立新主體法例，設立法定機制讓政府為到期的「一般用途」地契續期50年，包括在地契到期前約3年，以「負面清單」形式刊憲宣告不獲續期50年的地契，未列出的地契即代表可獲續期，免除業權人簽立地契。

同時列明政府不可透過修訂機制，把已刊憲的續期決定改為不續期。當局冀有關條例草案可於明年2月中通過。

 

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