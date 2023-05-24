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匯豐：內地政策重經濟結構改變多於急速反彈

雖然內地經濟增長在第二季開局似乎有所放緩，不過人民銀行本月沒有下調中期借貸便利（MLF）和市場報價貸款利率（LPR），連續9個月不變。匯豐報告指出，與內地着重向可持續和高質量增長的結構性轉變，多於經濟急速反彈的政策立場一致。雖然內地政策繼續支持增長，但當局更強調結構轉型，認為經濟復蘇可能會更加漸進。

今年首4個月，新建商品房銷量面積按年下降 0.4%，但銷售額按年增長8.8%，其中住宅銷售額增長11.8%，匯豐認為反映房市復蘇初現，不過從5月份高頻數據顯示，內房銷售面積上升速度放緩，低於過去數年的水平。雖然一線城市有季節性上升，三線城市持平，但二線城市按年明顯下跌。

4月房屋新開工面積按月下降 32.7%，按年跌幅擴大至21.2%，匯豐指是反映出開發商庫存高但土地交易量仍然相對較低，前景仍然不樂觀，房地產行業企穩仍然需時。

4月內地零售數據差過市場預期，匯豐指從交通擁堵、地鐵運量和國內航班數據顯示，國內旅遊和服務料會繼續保持高水平，不過國際旅遊活動復蘇需時。最近數周，內地旅客前往香港旅遊，穩定在新冠疫前的一半水平。

 

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