調查顯示，30%的家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。大約三分之一的家長預期子女會取得碩士或以上學位，取得碩士學位以上的平均開支為330萬元。

調查指，受訪者平均將家庭每月收入的21.7%預留作升學儲備；三分之二受訪者同意需增加投資並減少非必要支出，但60%的受訪者認為要實現目標仍有一定難度。三成受訪家長會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。

匯豐近日推出向合資格客戶推出國際教育私人貸款優惠，實際年利率最低為2.25厘，並有最多1.06萬元現金回贈。貸款上限300萬元，還款期最長60個月。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務國際及高端客戶策劃主管吳詠儀表示，不少富裕理財客戶並非缺乏資產，而是缺乏流動性，如同稅貸一樣，若利息吸引，不少客戶會有興趣，升學貸款主打還款期長和貸款額較大，適合子女外地升學需求。

此外，匯豐亦擬與教育合作夥伴，在K11 Atelier和希慎廣場的財富管理中心推出，駐場海外升學顧問諮詢服務。

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