文章日期：2023年5月25日 15:54
快手（1024）與珠海正順好房宣布建立合作關係。基於快手旗下房產業務平台理想家，雙方將共同培養專業房產主播新型經紀人，探索直播賣房、新房線上營銷交易的新模式。
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