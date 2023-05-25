恒指今早低開185點，高位跌185點，低位跌495點，高低波幅309點。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為15.56%，下跌為46.35%，無升跌為38.07%。

恒指收市跌369點或1.93%，報18746點，大市成交金額1155億元，較上日增加17.95%，是5月9日1221.4億元成交後最多；國指跌144點或2.23%，報6333點。恒生科技指數收報3691點，跌2.25%。

藍籌股成交金額567.74億元，佔大市成交49.15%；科指成份股成交金額303.86億元，佔大市成交26.3%；國指成份股成交金額497.53億元，佔大市成交43.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.51%，至95.94億元，佔大市成交8.3%。牛熊證成交金額49.52億元，增加25.49%；窩輪成交金額46.41億元，減少0.33%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。小米（1810）、阿里健康（0241）、長建（1038）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，70隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升2.14%，收報4.77元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.76%，收報102元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.77元，升2.14%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報61.15元，跌9.34%。

恒指低於主要平均線。科指低於主要平均線，10天線(3858.99點)跌穿20天線(3861.31點)。

北水南下合計淨流入72.05億元，終止連單日流出，淨流入金額是4月17日74.27億元後最多。南水北上合計淨流出95.62億元人民幣，較上日增加113.32%，連續第3日流出，累計流出220.2億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.59%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。低見18620.84點，是2022年12月2日18530.82點後最低。收市報18746.92點，是2022年12月2日後收市新低，當日報18675.35點。連跌3日，累計跌931.25點，對上一次連跌3日是5月11日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月11日。

科指曾跌最多3.3%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見3651.21點，是2022年11月30日3642.24點後最低。今日收市報3691.16點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。連跌3日，累計跌212.42點，對上一次連跌3日是4月20日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月20日。

國指曾跌最多2.92%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.13%。低見6289.22點，是2022年11月30日6148點後最低。今日收市報6333.63點，是2022年11月29日後收市新低，當日報6236.72點。連跌3日，累計跌360.01點，對上一次連跌3日是4月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月11日。

午後消息股表現

港華（1083）：料燃氣及再生能源業務2026年佔淨利各半。收報3.7元，升0.54%。

石藥（1093）首季多賺1.7%。收報7.23元，跌2.95%。

回應長城汽車（2333）舉報 比亞迪：堅決反對任何形式的不正當競爭行為。長城汽車稱比亞迪排放不達標 內媒引比亞迪指仍在核實。長汽收報8.37元，跌7.31%。比亞迪（1211）收報234.6元，跌5.4%。

今早及隔晚消息股表現

百度（9888）旗下愛奇藝擬港第二上市。收報116.5元，跌2.18%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報126元，跌3.37%。萬國數據（9698）收報10元，跌2.53%。網易（9999）收報130.5元，跌0.91%。微博（9898）收報129.3元，跌0.84%。寶尊電商（9991）收報10.94元，跌1.08%。博雅互動（0434）收報0.5元，跌1.96%。

易點雲（2416）上市，定價10.19元。收報9.88元，跌3.04%。

宏信建設（9930）上市，定價4.52元。收報3.21元，跌28.98%。

星島（1105）：交易提案已撤回，股份復牌。收報0.43元，跌1.15%。

匯控（0005）艾橋智：正評估出售或精簡12個市場的業務。收報58.35元，跌1.52%。

小米（1810）今年首季經調整淨利潤按升13.1%至32.3億元人民幣。小米：高端產品佔比提高改善毛利率，將利用AI提升內部效率。收報10.5元，升0.96%。

小鵬汽車（9868）首季經調整虧損擴大至22億人民幣。收報31.35元，跌9.26%。

聯想（0992）上季裁員少於5%，內地雲減價戰影響有限。收報7.14元，跌1.38%。

知乎（2390）首季淨虧損收窄七成，經營現金流首錄正數。收報17.3元，跌0.23%。

迅銷集團（6288）旗下UNIQLO據報退出俄羅斯市場。收報18.78元，無升跌。

同程（0780）多賺2.7倍，經調整EBITDA升67%，付費用戶減少2.4%。收報15.4元，升1.58%。

法庭向薈萃國際（8041）兩名前任董事，頒取消資格令。收報0.3元，升1.69%。

破頂股表現

破頂股包括，智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.67元，收報6.6元，升3.77%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1065.65元，收報1065.65元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.2元，收報835.2元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1068.55元，收報1068.55元，升0.01%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.91元，收報2.84元，升1.43%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見7.4元，收報7.29元，升19.51%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.83元，收報0.78元，跌2.5%；南華金融（0619）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升7.79%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.032元，收報0.031元，升10.71%；意達利控股（0720）創52周高，見0.195元，收報0.176元，跌2.76%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.81元，收報0.78元，升2.63%；位元堂（0897）創52周高，見0.45元，收報0.44元，升4.76%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；偉源控股（1343）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升8.39%。

破底股方面

56隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；融創（1918）低見1.1元，收報1.16元，跌2.52%；招商局置地（0978）低見0.445元，收報0.45元，跌1.1%；佳兆業（1638）低見0.22元，收報0.231元，跌0.86%；雅居樂（3383）低見1.18元，收報1.19元，跌2.46%；融信中國（3301）低見0.28元，收報0.31元，跌11.43%；銀城國際（1902）低見0.111元，收報0.12元，跌4.76%；滇池水務（3768）低見0.89元，收報0.9元，跌3.23%；基石藥業（2616）低見2.85元，收報2.87元，跌3.69%；啟明醫療（2500）低見7.93元，收報8.07元，跌2.54%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.54元，收報4.58元，跌2.14%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.8元，收報0.81元，無升跌；康希諾生物（6185）低見30.05元，收報30.5元，跌4.24%；佳兆業健康（0876）低見0.03元，收報0.03元，跌6.25%；中國軟件國際（0354）低見4.6元，收報4.74元，跌0.84%；超智能控股（1402）低見0.27元，收報0.27元，跌10%；萬華媒體（0426）低見0.082元，收報0.082元，無升跌；創夢天地（1119）低見2.8元，收報2.87元，跌1.71%；嘉里物流（0636）低見9.31元，收報9.36元，跌1.47%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.56元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.435元，升95.07%；華津國際控股（2738）收報1元，升51.52%；朝威控股（8059）收報0.02元，升42.86%；國科控股（8275）創52周高，見1.5元，收報1.49元，升35.45%；B & D STRATEGIC（1780）創52周高，見2.08元，收報1.88元，升34.29%；瑞斯康集團（1679）收報0.084元，升31.25%；安寧控股（0128）升24%後停牌；億達中國（3639）收報0.223元，升23.89%；中達集團控股（0139）收報0.048元，升23.08%；上諭集團（1633）收報0.126元，升22.33%；麥迪森控股（8057）收報0.42元，升21.74%。

下跌異動股，包括，豐展控股（1826）收報0.07元，跌33.33%；宏信建設（9930）收報3.21元，跌28.98%；朝聚眼科（2219）收報4.26元，跌20.67%；皇冠環球集團（0727）收報0.047元，跌20.34%；博駿教育（1758）收報0.175元，跌19.72%；環球數碼創意（8271）收報0.078元，跌17.89%；駿東控股（8277）收報0.091元，跌17.27%；聯眾（6899）收報0.3元，跌16.67%。

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