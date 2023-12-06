歐冠昇表示，未來投資倡議研究所（FII）選擇香港作為其首個在亞洲舉辦活動的地點，也凸顯了香港作為超級聯繫人的優勢，發揮致力連接、推動及加速世界各地的資本、貿易、人才和思想流動的作用， 希望利用其國際金融中心的優勢，進一步助力發展。

歐冠昇提到，中東主權財富基金目前的資產管理規模約為4萬億美元（約31.24萬億港元），預計2030年時將突破10萬億美元，而中國境內投資者對國際市場的興趣不斷增加，中國和中東資本池的力量相結合，將有巨大潛力推動全球下一階段增長。

歐冠昇續指，中東為港交所一直積極推動合作的重點地區，港交所亦於2月與沙特證交所簽訂了合作備忘錄，上周亞太地區首隻沙特阿拉伯ETF亦在香港上市。

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