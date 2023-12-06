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阿里雲與眾安國際合作將其核心系統上雲

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣布與眾安國際（ZA International）合作，協助旗下包括全港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）及眾安人壽（ZA Insure）實現核心系統上雲，創新金融服務應用的開發效率顯著提升。眾安國際核心業務更計劃透過阿里雲實現全面雲原生化，享受雲端技術高彈性及可擴展性帶來的便捷和高效。

眾安國際自2021年與阿里雲展開合作，透過採用多項阿里雲的雲端技術，打造基礎設施架構，為業務快速發展及用戶數增長提供支撐。眾安國際將其核心系統部署於阿里雲，可大幅減省前期自行搭建IT基礎設施所需的高昂硬件成本費用及搭建時間。

阿里雲智能國際事業部副總裁，港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，很榮幸成爲眾安國際的合作伙伴，透過雲服務支持眾安的技術及業務創新，見證其遷移上雲加速雲原生化及數碼化，以推出更為創新及便捷的金融服務。

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