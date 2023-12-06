眾安國際自2021年與阿里雲展開合作，透過採用多項阿里雲的雲端技術，打造基礎設施架構，為業務快速發展及用戶數增長提供支撐。眾安國際將其核心系統部署於阿里雲，可大幅減省前期自行搭建IT基礎設施所需的高昂硬件成本費用及搭建時間。

阿里雲智能國際事業部副總裁，港澳地區及菲律賓總經理劉彬星表示，很榮幸成爲眾安國際的合作伙伴，透過雲服務支持眾安的技術及業務創新，見證其遷移上雲加速雲原生化及數碼化，以推出更為創新及便捷的金融服務。

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