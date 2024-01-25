恒指今早高開90點，高位升355點，低位跌70點，高低波幅426點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為40.75%，下跌為22.31%，無升跌為36.92%。

恒指收市升312點或1.96%，報16211點，大市成交金額1320億元，較上日增加2.55%，是2023年12月22日1411.63億元成交後最多；國指升115點或2.16%，報5468點。恒生科技指數收報3310點，升0.9%。

藍籌股成交金額317.84億元，佔大市成交24.07%；科指成份股成交金額144.99億元，佔大市成交10.98%；國指成份股成交金額270.01億元，佔大市成交20.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.18%，至120.17億元，佔大市成交17.18%。牛熊證成交金額48.12億元，增加1.36%；窩輪成交金額72.05億元，增加6.15%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、理想汽車（2015）拖累大市。

藍籌59隻升，19隻下跌，4隻無升跌。新奧（2688）升12.41%，收報62.05元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.94%，收報3.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報161.5元，升3.66%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.2元，跌8.33%。

恒指升穿20天線(16112.61點)。科指反覆高於10天線(3244.17點)。

北水南下合計淨流入18.17億元，較上日減少8.28%，連續第2日流入，累計流入37.98億元，對上一次連續2日淨流入是2024年1月15日。南水北上合計淨流入62.94億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.23%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見16254.93點，是1月15日16334.71點後最高。收市報16211.96點，是1月15日後收市新高，當日報16216.33點。連升3日，累計升1250.78點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年8月24日。

科指曾升最多1.32%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.95%。高見3324.36點，是1月16日3413.37點後最高。收市報3310.69點，是1月16日後收市新高，當日報3325.93點。連升3日，累計升275.22點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年11月6日。

國指曾升最多2.36%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.69%。高見5479.63點，是1月15日5494.96點後最高。收市報5468.71點，是1月12日後收市新高，當日報5481.94點。連升3日，累計升466.76點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年10月30日。

午後消息股表現

途虎（9690）告京東養車「震虎價」影響商譽 京東養車：有兩層含義。收報27.7元，升2.4%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：港股估值低影響企業上市 外資流入中國比例低。收報243元，升1.59%。

今早及隔晚消息股表現

維達國際（3331）去年少賺64% 不派息。收報23.05元，跌0.86%。

金沙中國（1928）：第四季、全年轉賺。金沙宣布人事變動，主席戈德斯坦不再任行政總裁，王英偉晉身行政副主席。收報21.55元，無升跌。

偉易達（0303）2.6億收購德國電話方案商資產。收報46元，跌0.43%。

人行「放生」商用物業開發商，可向內銀借錢還債。中海外（0688）收報12.12元，升2.89%。龍湖（0960）收報9.61元，升8.1%。潤地（1109）收報23.95元，升4.13%。

東方甄選（1797）中期盈利跌57%至2.5億人幣，續不派息。收報23.25元，跌11.93%。

國泰（0293）去年12月客量增1.2倍，全年客量回復至疫前51%水平。收報7.87元，跌0.38%。

澳博（0880）上葡京開設武術和AI主題體驗館。收報2.36元，升0.85%。

中國生物製藥（1177）過去逾3個月出資2.3億，購7840萬股。收報2.93元，無升跌。

南早：馬雲已取代軟銀成為阿里（9988）最大股東。收報73.15元，升0.76%。

鄺肖卿斥2957萬增持新地（0016）。收報75.7元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.59元，收報5.56元，升5.7%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.84元，收報1.7元，無升跌；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見68.76元，收報68.76元，升1.81%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見19.47元，收報19.42元，升2.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.2元，收報1039.95元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.65元，收報1108.65元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.5元，收報544.5元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.548元，收報4.548元，升0.04%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.5元，收報16.5元，升0.3%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.412元，收報3.412元，升0.12%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.7元，收報116.7元，升0.21%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.8元，收報119.8元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.25元，收報163.25元，升0.03%；友寶（2429）創上市新高，見18.98元，收報18.94元，升9.86%；知行汽車（1274）創上市新高，見52.6元，收報50.4元，升0.3%；優必選（9880）創上市新高，見96.5元，收報93.1元，無升跌；神華（1088） 創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中海油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%；神華（1088）創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中煤能源（1898）創52周高，見8.64元，收報8.57元，升11.44%；康大食品（0834）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升8.33%；中國秦發（0866）創52周高，見0.425元，收報0.415元，升10.67%；中國海洋石油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌；新耀萊（0970）創52周高，見2.36元，收報2.08元，升10.05%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中海油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.028元，收報0.033元，無升跌；九龍倉置業（1997）低見22.05元，收報23.05元，跌0.86%；威華達控股（0622）低見0.172元，收報0.172元，跌3.91%；利記（0637）低見0.151元，收報0.151元，跌9.04%；暢由聯盟（1039）低見0.082元，收報0.097元，跌9.35%；星凱控股（1166）低見0.022元，收報0.023元，跌14.81%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；交運燃氣（1407）低見0.43元，收報0.485元，升5.43%；富一國際控股（1470）低見0.044元，收報0.045元，跌6.25%；順興集團控股（1637）低見0.096元，收報0.096元，跌11.11%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；鱷魚恤（0122）低見0.125元，收報0.14元，升1.45%；綠科科技國際（0195）低見0.29元，收報0.3元，跌16.67%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.58元，收報0.58元，跌4.92%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.38元，收報0.395元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.325元，收報0.335元，升3.08%；稻香控股（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；百利保控股（0617）低見0.69元，收報0.69元，跌2.82%；北大資源（0618）低見0.068元，收報0.069元，跌1.43%；長盈集團（控股）（0689）低見0.021元，收報0.021元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中鋁國際（2068）收報2.23元，升78.4%；偉鴻集團控股（3321）收報0.365元，升52.08%；國聯通信（8060）收報0.049元，升40%；匯聯金融服務（8030）收報0.6元，升39.53%；金輪天地控股（1232）收報0.04元，升37.93%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.043元，收報0.042元，升35.48%；遠洋服務（6677）收報0.49元，升28.95%；宋都服務（9608）收報0.325元，升27.45%；脈資資源（8186）收報2.47元，升26.02%；千盛集團控股（8475）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升25.86%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）創上市新低，見0.148元，收報0.15元，跌55.22%；朝威控股（8059）收報0.017元，跌26.09%；華美樂樂（8429）收報0.034元，跌22.73%；直通電訊（8337）收報0.119元，跌22.22%；智傲控股（8282）見52周低0.79元，收報0.85元，跌20.56%；紫荊國際金融（8340）收報0.211元，跌20.38%；宏基資本（2288）收報0.147元，跌18.33%；看通集團（1059）收報0.295元，跌18.06%；北青傳媒（1000）收報0.33元，跌17.5%；新華通訊頻媒（0309）收報0.024元，跌17.24%；澳洲成峰高教（1752）收報0.035元，跌16.67%。

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