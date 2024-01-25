moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

三大指數連升3日創逾一周高 恒指收市升312點 成交1個月最多

內地連日出招撐市，港股連升第二日重上16000點，A股昨日收市後才出招，今日A股補回升幅，上證曾升最多3.05%，是2023年8月28日後最大升幅，收市升3.03%，是2022年3月16日後最大升幅，是全球主要市場股指第二大升幅，僅次於阿根廷S&P MERVAL Index TR (ARS).指數。內地出招撐市，亞洲股市亦受惠，日、韓股市微升、商品價格亦上升，神華（1088）、中海油（0883）創52周高；美股業績期，美期向上。雖出招亦包括撐人民幣，不過人民幣連續5日升值後，今日輕微貶值。港股成交連升第4日，收市達1320億，創1個月最多，三大指數亦見逾一周高及連升3日，恒指累升1250點，升穿20天線。

恒指今早高開90點，高位升355點，低位跌70點，高低波幅426點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為40.75%，下跌為22.31%，無升跌為36.92%。

恒指收市升312點或1.96%，報16211點，大市成交金額1320億元，較上日增加2.55%，是2023年12月22日1411.63億元成交後最多；國指升115點或2.16%，報5468點。恒生科技指數收報3310點，升0.9%。

藍籌股成交金額317.84億元，佔大市成交24.07%；科指成份股成交金額144.99億元，佔大市成交10.98%；國指成份股成交金額270.01億元，佔大市成交20.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.18%，至120.17億元，佔大市成交17.18%。牛熊證成交金額48.12億元，增加1.36%；窩輪成交金額72.05億元，增加6.15%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、理想汽車（2015）拖累大市。

藍籌59隻升，19隻下跌，4隻無升跌。新奧（2688）升12.41%，收報62.05元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.94%，收報3.96元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報161.5元，升3.66%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報24.2元，跌8.33%。

恒指升穿20天線(16112.61點)。科指反覆高於10天線(3244.17點)。

北水南下合計淨流入18.17億元，較上日減少8.28%，連續第2日流入，累計流入37.98億元，對上一次連續2日淨流入是2024年1月15日。南水北上合計淨流入62.94億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.23%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.05%。高見16254.93點，是1月15日16334.71點後最高。收市報16211.96點，是1月15日後收市新高，當日報16216.33點。連升3日，累計升1250.78點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年8月24日。

科指曾升最多1.32%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.95%。高見3324.36點，是1月16日3413.37點後最高。收市報3310.69點，是1月16日後收市新高，當日報3325.93點。連升3日，累計升275.22點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年11月6日。

國指曾升最多2.36%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.69%。高見5479.63點，是1月15日5494.96點後最高。收市報5468.71點，是1月12日後收市新高，當日報5481.94點。連升3日，累計升466.76點，對上一次連升3日是2023年12月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年10月30日。

午後消息股表現

途虎（9690）告京東養車「震虎價」影響商譽 京東養車：有兩層含義。收報27.7元，升2.4%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：港股估值低影響企業上市 外資流入中國比例低。收報243元，升1.59%。

今早及隔晚消息股表現

維達國際（3331）去年少賺64% 不派息。收報23.05元，跌0.86%。

金沙中國（1928）：第四季、全年轉賺。金沙宣布人事變動，主席戈德斯坦不再任行政總裁，王英偉晉身行政副主席。收報21.55元，無升跌。

偉易達（0303）2.6億收購德國電話方案商資產。收報46元，跌0.43%。

人行「放生」商用物業開發商，可向內銀借錢還債。中海外（0688）收報12.12元，升2.89%。龍湖（0960）收報9.61元，升8.1%。潤地（1109）收報23.95元，升4.13%。

東方甄選（1797）中期盈利跌57%至2.5億人幣，續不派息。收報23.25元，跌11.93%。

國泰（0293）去年12月客量增1.2倍，全年客量回復至疫前51%水平。收報7.87元，跌0.38%。

澳博（0880）上葡京開設武術和AI主題體驗館。收報2.36元，升0.85%。

中國生物製藥（1177）過去逾3個月出資2.3億，購7840萬股。收報2.93元，無升跌。

南早：馬雲已取代軟銀成為阿里（9988）最大股東。收報73.15元，升0.76%。

鄺肖卿斥2957萬增持新地（0016）。收報75.7元，跌0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.59元，收報5.56元，升5.7%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.84元，收報1.7元，無升跌；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見68.76元，收報68.76元，升1.81%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見19.47元，收報19.42元，升2.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.2元，收報1039.95元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.65元，收報1108.65元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.5元，收報544.5元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.548元，收報4.548元，升0.04%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.5元，收報16.5元，升0.3%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.412元，收報3.412元，升0.12%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.7元，收報116.7元，升0.21%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.8元，收報119.8元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.25元，收報163.25元，升0.03%；友寶（2429）創上市新高，見18.98元，收報18.94元，升9.86%；知行汽車（1274）創上市新高，見52.6元，收報50.4元，升0.3%；優必選（9880）創上市新高，見96.5元，收報93.1元，無升跌；神華（1088） 創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中海油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%；神華（1088）創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中煤能源（1898）創52周高，見8.64元，收報8.57元，升11.44%；康大食品（0834）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升8.33%；中國秦發（0866）創52周高，見0.425元，收報0.415元，升10.67%；中國海洋石油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌；新耀萊（0970）創52周高，見2.36元，收報2.08元，升10.05%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見29.75元，收報29.55元，升3.68%；中海油（0883）創52周高，見14.52元，收報14.44元，升4.79%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.028元，收報0.033元，無升跌；九龍倉置業（1997）低見22.05元，收報23.05元，跌0.86%；威華達控股（0622）低見0.172元，收報0.172元，跌3.91%；利記（0637）低見0.151元，收報0.151元，跌9.04%；暢由聯盟（1039）低見0.082元，收報0.097元，跌9.35%；星凱控股（1166）低見0.022元，收報0.023元，跌14.81%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；交運燃氣（1407）低見0.43元，收報0.485元，升5.43%；富一國際控股（1470）低見0.044元，收報0.045元，跌6.25%；順興集團控股（1637）低見0.096元，收報0.096元，跌11.11%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；鱷魚恤（0122）低見0.125元，收報0.14元，升1.45%；綠科科技國際（0195）低見0.29元，收報0.3元，跌16.67%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.58元，收報0.58元，跌4.92%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.38元，收報0.395元，無升跌；五菱汽車（0305）低見0.325元，收報0.335元，升3.08%；稻香控股（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；百利保控股（0617）低見0.69元，收報0.69元，跌2.82%；北大資源（0618）低見0.068元，收報0.069元，跌1.43%；長盈集團（控股）（0689）低見0.021元，收報0.021元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中鋁國際（2068）收報2.23元，升78.4%；偉鴻集團控股（3321）收報0.365元，升52.08%；國聯通信（8060）收報0.049元，升40%；匯聯金融服務（8030）收報0.6元，升39.53%；金輪天地控股（1232）收報0.04元，升37.93%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.043元，收報0.042元，升35.48%；遠洋服務（6677）收報0.49元，升28.95%；宋都服務（9608）收報0.325元，升27.45%；脈資資源（8186）收報2.47元，升26.02%；千盛集團控股（8475）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升25.86%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）創上市新低，見0.148元，收報0.15元，跌55.22%；朝威控股（8059）收報0.017元，跌26.09%；華美樂樂（8429）收報0.034元，跌22.73%；直通電訊（8337）收報0.119元，跌22.22%；智傲控股（8282）見52周低0.79元，收報0.85元，跌20.56%；紫荊國際金融（8340）收報0.211元，跌20.38%；宏基資本（2288）收報0.147元，跌18.33%；看通集團（1059）收報0.295元，跌18.06%；北青傳媒（1000）收報0.33元，跌17.5%；新華通訊頻媒（0309）收報0.024元，跌17.24%；澳洲成峰高教（1752）收報0.035元，跌16.67%。

 

其他報道

日本平均月薪約1.69萬元 刷新歷史紀錄

渣打下調年中人民幣匯率預期至7.3 年底維持回升至7算

金監總局：優化住房首付比例 銀行須精準支持房地產項目合理融資

景順：人行降準幅度時間超預期 仍料內地不會推大規模刺激

滬深三大指數午後續走高 滬指收復2900點大關

內地傳停12省交通基建 標普：項目更難融資將削城投信用指標

胡錫進增持股票 「幾分鐘內把倉內大部分子彈都打出去」 冀A股真正反彈

星星充電擬赴港IPO 集資約5億美元

瑞銀汪濤: 料人行會進一步減息 美元兌人民幣匯率或達到7左右

途虎告京東養車「震虎價」影響商譽 京東養車：有兩層含義

許正宇：香港過渡至綠色金融料披露上更多新猷

歐盟：將來更多投資與綠色金融配套 探討在虛擬資產等領域合作及分享

【有片：埋身擊】黃金白銀反覆偏軟 不適宜買入

麥當勞將向過萬名員工派發500元利是

歐冠昇：港股估值低影響企業上市 外資流入中國比例低

半日沽空金額增26% 趁反彈減持 上日盈富基金單位減3800萬個

馬斯克：若無貿易壁壘 中國汽車製造商將「摧毀」大多數全球競爭對手

恒指半日升223點 重上16000點關 3日累升過千點