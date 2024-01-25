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內地M記推10元「雙牛堡」 門市售罄訂餐系統癱瘓 網民:餓鬼沒吃過漢堡嗎？

內地經濟持續疲弱，餐廳各出奇招吸客。內地麥當勞昨日（24日）起一連三日推出價格僅10元人民幣（下同）的「雙牛堡」，吸引大量市民瘋搶，實體門市瞬間售罄之餘，連訂餐系統亦陷入癱瘓，「麥當勞崩了」也成為微博熱搜。

內地麥當勞自本月15日起，推出為期兩周的「10元吃堡」促銷活動，其中以24至26日推出的「不素之霸」最受歡迎。所謂「不素之霸」即雙層牛堡，配料包括兩塊100%純牛肉餅，並搭配兩條德式圖林根香腸，價格僅售10元。

不過，，昨日「不素之霸」開賣時，各地麥當勞即出現購買人潮，加上APP訂購，工作人員疲於奔命製作「雙牛堡」仍未能滿足需求，「麥當勞崩了」更一度成為網上熱搜詞。直至昨晚9時，麥當勞中國官方微博公布，線上點餐系統已恢復。有內地網民投訴，麥當勞賣這麼多券卻不備夠貨，「活動搞不起就別搞」，但亦有網民認為市場反應太誇張，並對麥當勞員工表達同情，「服務員忙成一團還被那罵，餓鬼沒吃過漢堡嗎？」

 

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