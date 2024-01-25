吉野家公布，在制定營運決策上將AI（人工智能）引入快餐業以提升營運管理，再根據AI調整了座位擺放，最終座位使用率提升至80%以上，提升每間分店的座位入座率和營運效率。
該公司指出，透過AI技術，可以識別人口密度較低的座位區域，以洞察座位使用率，從而改善座位配置，提高座位的使用率。根據數據分析結果顯示，某些座位區域在特定時段的使用率相較於其他區域低。因此公司根據顧客喜好調整了座位擺放，調整後，座位使用率提升至80%以上，有效提升了每間分店的座位入座率和營運效率。
吉野家又公布，去年於其會員App推出全新電子定期優惠證「吉賞卡」後，有購買吉賞卡的會員比未有購買吉賞卡的會員平均銷售高出50%，顯示會員對電子優惠月證的反應熱烈，鞏固對吉野家的忠誠度。會員App的會員增長數量持續上升，2023下半年的增幅較上半年增長超過20%；而使用「吉賞卡」的會員是吉野家整體最高消費的顧客群；線上點餐更亦因而帶動超過10%的升幅。
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