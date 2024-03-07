香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）宣布，成為香港首間獲認證的阿里雲Landing Zone合作夥伴。HKBNES 將會支援阿里雲Landing Zone雲端管理框架下的多個範疇，包括資源管理、營運及維修、合規及審計、自動化、安全防護、財務管理、網絡規劃及賬戶權限管理。
香港寬頻持股管理人兼企業方案行政總裁何達指，將利用豐富經驗和專業知識來協助企業邁向雲端轉型，支持客戶把握新市場商機，尤其是粵港澳大灣區市場。
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