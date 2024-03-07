兩新股泓基集團（2535）及樂思集團（2540）將於明天正式掛牌，兩股暗盤表現個別發展；泓基集團暗盤表現方面，該股於富途、耀才及輝立暗盤，分別收報0.67元、0.65和0.66元，均較其招股價0.25元高出1.6倍至1.68倍。
樂思集團暗盤表現方面，該股於耀才及輝立暗盤，分別收報1.03元及0.92元，分別較招股價1.1元跌6.36%及16.36%。而樂思集團於富途其暗盤則收報1.19元，較招股價升8.18%。
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