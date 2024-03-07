moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

泓基集團暗盤至少升1.6倍 樂思集團暗盤最多跌16%

兩新股泓基集團（2535）及樂思集團（2540）將於明天正式掛牌，兩股暗盤表現個別發展；泓基集團暗盤表現方面，該股於富途、耀才及輝立暗盤，分別收報0.67元、0.65和0.66元，均較其招股價0.25元高出1.6倍至1.68倍。

樂思集團暗盤表現方面，該股於耀才及輝立暗盤，分別收報1.03元及0.92元，分別較招股價1.1元跌6.36%及16.36%。而樂思集團於富途其暗盤則收報1.19元，較招股價升8.18%。

其他報道

港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標

吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元 睇齊2018年

利福中國料去年轉賺最多9000萬人幣

【羅仕揚專欄】說好樓市故事？

金管局展開批發央行數碼貨幣項目 擬建互通介面助銀行間結算wCBDC

嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄58%至5.56億元人民幣勝預期

九倉置業吳天海：不能單靠增加個人遊城市 社會對過夜旅客減少過度恐慌

HashKey Group宣布與金管局合作wCBDC項目 將參與搭建可多方協作技術框架

東瀛遊料去年轉賺7170萬 收益升近6倍

蔡衍明1146萬增持旺旺

白花油發盈喜 料年度綜合純利大增至1億元

金管局：2月底官方外匯儲備資產增加至4251億美元

匯豐參與香港最新批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目

港鐵全年少賺20%勝預期 基礎盈利跌40%遜預期 末期息0.89元

全日沽空金額減3% 美團沽空金額最多

恒指收市跌208點 科指跌1.5% 千億成交斷纜 北水則延續連入紀錄

屈臣氏簽署聯合國婦女署《婦女賦權原則》 促進性別平等

易綱：建議設立房地產預售資金保險 解決房企流動性困難

ZA Bank：全新用戶憑邀請碼開戶 可享高達20厘港元定存

銀行公會舉辦「女性領袖論壇」 陳翊庭等女CEO分享多元共融重要性

橙天嘉禾擬出售新加坡、台灣、香港戲院

農夫山泉：綠茶包裝按中國寺廟形象創作 瓶身文字講述日本茶文化源自中國