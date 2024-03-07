金管局推行最新批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，兩家發鈔銀行中銀香港（2388）及渣打香港，分別表示歡迎及期待。
中銀香港表示，該行參與金管局wCBDC項目Ensemble。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，該行歡迎金管局發佈全新的wCBDC項目，中銀亦期望利用數碼貨幣可編程等技術特徵，便利代幣化存款和資產的交易，提升貨銀兩訖（DvP）結算交易場景中的效率，於更廣泛的交易中實現同步和即時結算，降低履約成本，進而提供更為便捷的金融服務。
渣打香港行政總裁禤惠儀表示，渣打香港十分期待參與金管局全新的wCBDC Ensemble，與業界攜手促進香港代幣化市場的發展，進一步優化本地金融基建。該行於過去幾年參與了一系列相關的項目，例如mBridge、Dynamo和Genesis，並於去年10月透過金管局的先導計劃完成「數碼港元」離線支付的測試，得到參與者的正面回應。
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