越秀房產信託基金（0405）公布，去年分派總額跌23.3%，至近4.1億元（人民幣，下同）。每基金單位末期分派3.03分，按年減少24%。
去年稅後虧損395.5萬元，較前年5.1億元大幅收窄。收入總額升11.4%至近20.87億元。
截至去年底，辦公室出租率跌2.2個百分點至82.5%，租金單價每月每平方米185.3元，按年跌1.1%。商場出租率升2.7個百分點至94.2%，租金單價升6.6%至147.9元。
受惠內地息口向下，越秀房託去年融資整體年利率4.74厘，按年跌9個基點。融資開支跌20.8%至10.68億元人民幣。
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