去年稅後虧損395.5萬元，較前年5.1億元大幅收窄。收入總額升11.4%至近20.87億元。

截至去年底，辦公室出租率跌2.2個百分點至82.5%，租金單價每月每平方米185.3元，按年跌1.1%。商場出租率升2.7個百分點至94.2%，租金單價升6.6%至147.9元。

受惠內地息口向下，越秀房託去年融資整體年利率4.74厘，按年跌9個基點。融資開支跌20.8%至10.68億元人民幣。

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