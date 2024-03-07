富途（美：FUTU）發表調查報告指，透過調研香港、新加坡、澳大利亞、北美（加拿大和美國）5個市場共2288名用戶，發現大多受訪女性更傾向與伴侶共同作出財務決策，而在長期親密關係中選擇獨立進行所有財務決策的香港女性比例為54.1%。
該報告又指，相較澳洲、北美及新加坡，願意採取進擊型投資策略的香港女性受訪者比例最高，達18%。另外，最受香港受訪女性青睞的三大投資產品類別為股票和股票期權（58.4%）、定期存款（51.1%）和基金（37.7%）。同時，香港有49.5%受訪女性認為自己已實現經濟獨立。
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