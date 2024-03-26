去年安踏收入623.6億元，按年升16.2%，符合市場預期的622億元。當中安踏分部的收益增長9.3%至303億元，FILA分部收益增長16.6%至251億元，所有其他品牌收益增長57.7%69.5億元。

Amer Sports業務方面，合營公司AS Holding收益增長30.1%312.5億元，EBITDA增長45.4%至37.5億元。AS Holding期內錄得淨虧損13.67億元，主要歸因於已確認的無形資產減值損失所致。由於減值測試下所用的貼現率大幅上升及Amer Sports對旗下各品牌發展優先順序作出調整，AS Holding已就Peak Performance業務確認商譽及商標 減值合計11.31億元。去年度安踏分佔合營公司虧損為7.18億元。

期內整體毛利率升2.4個百分點至62.6%，整體經營溢利率上升3.7個百分點至24.6%；按綜合基準，不包括分佔合營公司損益影響，股東應佔溢利增加44.9%至109.5億元。

年內經營活動現金流入淨額為196億元，按年增61.6%；自由現金流入為178.23億元，升71.1%。

截至去年底，在中國大陸和海外地區共有7,053間安踏門店。

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