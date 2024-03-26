期內包括代理服務收入在內的綜合收入742.95億元按年增長1.1%。新車經銷收入為564.4億元，按年跌3%；售後服務收入為105.4億元，按年增長4.4%。代理服務收入為17億元，增長 13.6%。期內二手車交易量為93,012台，增15.1%。

永達汽車去年綜合毛利66.94億元，按年下降15.1%，其中新車經銷毛利跌降87.8%。受新車毛利下降的影響，去年淨利潤及盈利均跌六成，至本5.86億元和5.73億元。

截至去年底，庫存周轉天數為23天，2022年同期為22.1天。經營活動所得現金淨額為18.32億元，按年下降56.7% 。淨負債比率為12.2%，按年升1.7個百分點。

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