moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%

中電信（0728）公布，截至去年底止全年盈利308.9億元（人民幣，下同），按年增長10.3%，每股盈利0.33元，派末期息每股0.09元。

公司表示，連同2023年中期股息2023年全年派發股息為每股0.2332元，超過全年股東應佔利潤的70%。從2024年起，公司3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。

期內經營收入5,136億元，按年增長6.7%。服務收入4,650億元，增長6.9%。移動通信服務收入1,957億元，增長2.4%，其中，移動增值及應用收入達258億元，增長12.4%。固網及智慧家庭服務收入達1231億元，增長3.8%，其中，智慧家庭業務收入錄190億元，升12.8%。公司產數業務收入達1,389億元，增長17.9%，天翼雲收入972億元，升67.9%。

EBITDA（除利息稅項折舊及攤銷前利潤）為1368億元，按年增長5%。

其他報道

恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%

國泰商務客食沙律驚見飛蛾屍體　國泰致歉：正詳細調查

中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施

大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家

滬深三大指數終止三連跌 成交額9560億人幣

匯豐研究維持招行「買入」評級 目標價上調至45.6元

WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券

東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%

《香港01》創辦人兼大股東于品海被高院頒令即時破產

永達汽車去年盈利倒退六成 末期息削82%每股派5.2分人幣

【有片：埋身擊】若納指期貨失守30天線 將見頂回落

華潤醫藥去年盈利升一成 末期息每股0.154元人幣

半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增85%

中海物業全年多賺22% 末期息增至8.5港仙

恒指半日跌12點 北水轉流入 百樂皇宮上市曾升27%半日升6%

日清食品去年多賺5.6% 息15.82仙

申洲國際去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%

安踏去年多賺35% 末期息多派六成至1.15元

北控水務去年多賺六成 末期息維持8.7仙

滬深三大指數半日個別走 滬指以半日低位收市

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升7日 創兩個半月

比特幣重上70000美元

鈴木俊一：將採取合適措施應對匯率過度波動