公司表示，連同2023年中期股息2023年全年派發股息為每股0.2332元，超過全年股東應佔利潤的70%。從2024年起，公司3年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。

期內經營收入5,136億元，按年增長6.7%。服務收入4,650億元，增長6.9%。移動通信服務收入1,957億元，增長2.4%，其中，移動增值及應用收入達258億元，增長12.4%。固網及智慧家庭服務收入達1231億元，增長3.8%，其中，智慧家庭業務收入錄190億元，升12.8%。公司產數業務收入達1,389億元，增長17.9%，天翼雲收入972億元，升67.9%。

EBITDA（除利息稅項折舊及攤銷前利潤）為1368億元，按年增長5%。

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