去年收入約為158.07億元，按年增加 17.5%﹔按權益合併收入約為266.046億元，按年上升18.4%。物業開發、物業投資及酒店營運的收入分別約為140.473百萬元、9.31億元及8.288億元，分別按年增17.97%、跌1.4%及增38.1%。

去年集團錄得毛損約26.392億元，而2022年則錄得毛損約20.958億元。集團指，已採取若干行動以改善銷售情況，包括於若干項目推行減價促銷。此外，包括車位及服務式公寓等一些低毛利或負毛利之若干物業於年內交付，導致錄得毛損。 於2023年，集團的按權益合併核心毛損約為39.169億元， 2022年則錄得按 權益合併核心毛損38.697億元。

去年合景泰富錄得投資物業公允值虧損25.161億元，2022年虧損僅為 10.64億元，主要是為應對中國物業市場轉差的情況，集團已於重估過程中採取更為審慎 的方法以反映當前市況，導致年內錄得更重大的重估虧損。

此外，去年融資成本約為28.53億元，2022年為1.29億元， 乃與若干一般公司貸款及部分優先票據的借貸成本有關。由於該等借貸並不用作項目開 發，故並未撥充資本。

集團於去年亦錄得合營企業分佔虧損約48.11億元， 2022年約39.73億元，這主要是由於在建物業及持作銷售用途的竣工物業之減值虧損約26.33億元。

集團截至去年底的現金及銀行結餘的賬面金額為約17.19億元，2022年同期為103.38億元﹔若干物業開發公司須將若干金額的已收預售所得款項存入指 定銀行戶口作為承建相關物業的擔保按金。

截至去年底的銀行及其他貸款、優先票據及境內公司債券分別約為421.5億元、277.5億元及34.36億元。在銀行及其他貸款中， 約133.06億元須於一年內償還，約185.83億元須於二至五年內償還， 以及約102.61億元須於五年後償還。在境內公司債券中，約3090萬元須於一年內償還，及約34.05億元須於二至 五年內償還。

截至去年底，合景泰富的負債比率為396.3%，2022年為161.8%。

其他報道

半日沽空金額減12% 美團沽空升1.3倍

合景泰富去年虧損擴大至187億人幣 續不派息

嘉華國際全年少賺41% 削派息 撤辣有助刺激需求、穩定樓市

中信股份去年盈利跌11% 末期息削19%惟全年派息率升

中海外去年盈利升一成 末期息削四成至45仙

恒指半日升267點 科指升3.8% 嗶哩嗶哩升9% 新股富景中國半日升81%

聯想控股去年轉蝕38.7億幣 不派末期息

心動公司去年虧損收窄至8303.9萬人幣 不派息

老虎證券獲證監會批出第9類牌照

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 1周息創近兩個月高

迪拜王子家族辦公室開幕禮突取消 消息：有急事回國

杉玉推出foodpanda限定「自選壽司盛合」 提供28款壽司選擇

渣打：「跨境理財通 2.0」反應踴躍

耶倫：打算年內訪華時 就補貼問題對中國施壓

日央行理事：一段時間內保持非常寬鬆貨幣環境

思捷環球去年虧損擴大至23.4億元 不派息

融創中國全年虧損收窄至79億元 不派息

周企擬罷免佐丹奴劉國權 兩獨立投票顧問籲反對

港股ADR升42點 夜期高水92點 兩新股上市 中行、農行、中芯等業績

標普確認美國政府信用評級為「AA+」

減息次數或降 標指創收市價計新高 道指升477點

北水增持中行 減持南方恆生科技