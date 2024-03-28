moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

工行：加大風險房企貸款處理出清 確保資產質量穩定

工商銀行（1398）副行長王景武在業績會，回應房地產、地方城投和中小金融三大重點領域資產質問題時，表示將認真貫徹落實國家關於防範化解重點領域重點決策部署，堅決守牢不發生系統性風險的底線。在房地產領域，該行將精準理解現有貸款情況，加大風險房企和項目處置出清力度，確保資產質量穩定可控。他指至2023年底，該行境內房地產業不良率，較年初下降了0.77個百分點。

地方債務方面，融資將投向經濟較好，債務水平合理的區域，現金流較充裕的客戶和項目，地方債務風險總體可控，而中小金融機構方面，該行建構全流程，全周期客戶管理機制，相關風險亦可控。

另外，內地傳媒引述工行副行長姚明德向投資者表示，在當前的經濟環境下，維持低利差是內地經濟發展所需，短期內銀行息差肯定是在低位運行，或會持續一段時間，但亦出現邊際向好的變化。

姚明德表示，低利差確實對銀行的壓力很大，但息差下降有利於國家所有的社會主體，包括個人、企業等負債水準成本的降低，亦有助降低企業或個人的違約率，長期來講對銀行也是利好，而利率的下行也會促進投資者消費，有利於內地經濟的發展。

董事長廖林則表示，當前面臨的最大競爭是低息差和科技變革，該行將主動求變應對。在低利差環境下，該行有豐富的工具和措施，有「體量大、經營穩、技術強、人才優」的韌性；而持續上升的撥備覆蓋率、資本充足率，和超過8600億元人民幣的撥備餘額，應該是工銀應對低利差環境的強大基礎。

其他報道

富力發盈警 料去年虧損擴大至約195億人幣

旭輝預計不會如期支付票據本、息 停牌待發中文版公告

半日沽空金額減12% 美團沽空升1.3倍

合景泰富去年虧損擴大至187億人幣 續不派息

嘉華國際全年少賺41% 削派息 撤辣有助刺激需求、穩定樓市

中信股份去年盈利跌11% 末期息削19%惟全年派息率升

中海外去年盈利升一成 末期息削四成至45仙

恒指半日升267點 科指升3.8% 嗶哩嗶哩升9% 新股富景中國半日升81%

聯想控股去年轉蝕38.7億幣 不派末期息

心動公司去年虧損收窄至8303.9萬人幣 不派息

老虎證券獲證監會批出第9類牌照

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 1周息創近兩個月高

迪拜王子家族辦公室開幕禮突取消 消息：有急事回國

杉玉推出foodpanda限定「自選壽司盛合」 提供28款壽司選擇

渣打：「跨境理財通 2.0」反應踴躍

耶倫：打算年內訪華時 就補貼問題對中國施壓

日央行理事：一段時間內保持非常寬鬆貨幣環境

思捷環球去年虧損擴大至23.4億元 不派息

融創中國全年虧損收窄至79億元 不派息

周企擬罷免佐丹奴劉國權 兩獨立投票顧問籲反對

港股ADR升42點 夜期高水92點 兩新股上市 中行、農行、中芯等業績

標普確認美國政府信用評級為「AA+」

減息次數或降 標指創收市價計新高 道指升477點