工商銀行（1398）副行長王景武在業績會，回應房地產、地方城投和中小金融三大重點領域資產質問題時，表示將認真貫徹落實國家關於防範化解重點領域重點決策部署，堅決守牢不發生系統性風險的底線。在房地產領域，該行將精準理解現有貸款情況，加大風險房企和項目處置出清力度，確保資產質量穩定可控。他指至2023年底，該行境內房地產業不良率，較年初下降了0.77個百分點。
地方債務方面，融資將投向經濟較好，債務水平合理的區域，現金流較充裕的客戶和項目，地方債務風險總體可控，而中小金融機構方面，該行建構全流程，全周期客戶管理機制，相關風險亦可控。
另外，內地傳媒引述工行副行長姚明德向投資者表示，在當前的經濟環境下，維持低利差是內地經濟發展所需，短期內銀行息差肯定是在低位運行，或會持續一段時間，但亦出現邊際向好的變化。
姚明德表示，低利差確實對銀行的壓力很大，但息差下降有利於國家所有的社會主體，包括個人、企業等負債水準成本的降低，亦有助降低企業或個人的違約率，長期來講對銀行也是利好，而利率的下行也會促進投資者消費，有利於內地經濟的發展。
董事長廖林則表示，當前面臨的最大競爭是低息差和科技變革，該行將主動求變應對。在低利差環境下，該行有豐富的工具和措施，有「體量大、經營穩、技術強、人才優」的韌性；而持續上升的撥備覆蓋率、資本充足率，和超過8600億元人民幣的撥備餘額，應該是工銀應對低利差環境的強大基礎。
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