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數碼港下月起推「Web3Verse」 伙HashKey等辦系列主題活動

數碼港宣布，將於4月至5月期間間推出 「Web3Verse」系列主題活動，伙拍不同業界夥伴舉辦多元化的國際⼤型Web3.0盛會，涵蓋技術峰會、學術論壇、電競賽事、遊戲博覽等，當中包括由數碼港獨角獸企業HashKey Group和萬向區塊鏈實驗室聯合主辦的「2024香港Web3嘉年華」，集中探討Web3.0各個賽道的核心議題，解析監管政策。

另外，有超過10年歷史、被視為Web3.0開發者盛會的Hack.Summit()將登陸數碼港。活動首次在亞洲舉行並由國際Web3投資機構Hack VC主辦，旨在吸引全球頂尖區塊鏈領軍人物和團隊匯聚香港，探討前沿趨勢和合作機會。

活動⾸次 在亞洲舉⾏並由國際 Web3 投資機構 Hack VC 主辦，旨在吸引全球頂尖區塊鏈領軍⼈物和 團隊匯聚香港，探討前沿趨勢和合作機會，為香港的 Web3.0 ⽣態系統注入新活⼒。

⾄5⽉期間推出 「Web3Verse」系列主題活動，夥拍不同業界夥伴舉辦多元化的國際⼤型 Web3.0 盛會， 涵蓋技術峰會、學術論壇、電競賽事、遊戲博覽等，旨在推動 Web3.0 技術的發展與應⽤。 當中包括由數碼港獨⾓獸企業 HashKey Group 和萬向區塊鏈實驗室聯合主辦的「2024 香 港 Web3 嘉年華」，集中探討 Web3.0 各個賽道的核⼼議題，深度解析監管政策。另外， 有超過⼗年歷史、被視為 Web3.0 開發者盛會的 Hack.Summit()將登陸數碼港。活動⾸次 在亞洲舉⾏並由國際 Web3 投資機構 Hack VC 主辦，旨在吸引全球頂尖區塊鏈領軍⼈物和 團隊匯聚香港，探討前沿趨勢和合作機會，為香港的 Web3.0 ⽣態系統注入新活⼒。 數碼港⾸席企業發展官朱美恩表⽰：「香港 Web3.0 產業發展迅速，數碼港作為全港最⼤的 Web3.0 基地，⼀直積極推動區塊鏈和 Web3.0 技術創新，⿎勵社群初創開拓更多元化的 Web3.0 應⽤場景，強化⽣態圈及產業發展。『Web3Verse』系列主題活動，包括不少於 香港⾸辦的國際⼤型活動，匯聚國際知名業界領袖、開發者和創業家，將能構建 Web3 技術 的國際交流平台，擴闊本地 Web3.0 企業的視野，激發創新思維，促進跨地域合作，探索 Web3.0 產業的巨⼤發展潛⼒。數碼港會繼續與本地及國際夥伴攜⼿，透過不同層⾯的交流 合作，吸引全球 Web3.0 ⼈才及企業落⼾，協助推動香港成為國際創科及 Web3.0 中⼼。」

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