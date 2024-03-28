中國經濟下行是結構性

陳啟宗指出，當前中國經濟下行並非周期性而是結構性的。此熊市跟過往熊市不同。因此，大家不能指望形勢會快速好轉，但始終會好轉的。

對於目前內房所面對的困境，陳啟宗表示，中國市場長期沒有房地產公司破產，這紀錄無人匹敵。但這是出於錯誤的原因：政府不允許技術上已無力償債的公司破產。錯誤地挽救企業只會引致道德風險，鼓勵企業肆意借貸。如果政府總會幫企業擺脫財困，變相鼓勵房企不當地爭相追求規模和速度，忽略盈利和質素。

陳啟宗又指，房地產公司破產一般來說對社會的影響非常有限。土地不會消失，而且建築物的報廢速度也非常緩慢。個別發展商破產不一定引致失業，唯一真正改變的 只是業權。若監管制度到位，那麼公司倒閉大多是個別事件，影響有限。

陳啟宗稱，在任何經濟體中，難免不時有發展商倒閉。鑑於巿場周期性，這些發展商往往因在不當時機過度擴充業務而破產；讓其發生，是市場經濟的重要一環。相反，內地近數十年來任由 問題擴大至全行業，再也無法受控，現在後果嚴重。

港辦公樓租賃收入難上漲

至於本港樓市方面，陳啟宗認為，香港的商業地產租賃收入可能會下調。他指出，由於整體經濟疲弱，加上西方的地緣政治和地緣經濟夾擊，「香港的辦公樓租賃收入很難上漲，更別談供應過剩了。」

香港與大灣區房價會某程度上趨同

此外，近年愈來愈多人北上消費，香港本地的銷售額自然會隨之下跌，帶動租金水平下調，從而引致資本價值下降，甚至資本化率擴大。隨着時間推移，香港與大灣區的房價會某程度上趨同。這是無可避免的，但對香港的長遠競爭力也不一定是壞事。

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