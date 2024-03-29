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匯控：已出售匯豐銀行加拿大 擬派特別息0.21美元

匯豐控股（0005）宣布，已經於3月28日完成出售匯豐銀行加拿大及其附屬公司予加拿大皇家銀行。這是該行完成策略檢討匯豐加拿大的業務後，結論是無論對匯控及匯豐加拿大，在策略上最佳的舉動，就是出售有關業務。有關交易可以為匯控顯著釋放價值。

集團行政總裁祈耀年表示，他對加拿大團隊在過去18個月為了達成今次交易付出的辛勤工作致謝，毫無疑問當地工作人員及客戶，作為加拿大皇家銀行的一部份後會有助更大的業務發展。完成今次交易，則是匯控轉型的另一重要里程碑，將為他們帶來資本，幫助推動核心業務增長，並且對忠心的股東給予回報，當中有意派發每股特別股息0.31美元。

該行預期，完成今次交易後，會在今年首季內錄得出售收益約49億美元，當中已經包括了預期產生6億美元的儲備表外匯折算損失，並估計不用產生稅務。隨著匯控出售業務錄得收益，一併將匯豐銀行加拿大的風險加權資產脫售，及派發特別息，將改進匯控的核心一級資本比率約0.7個百分點。

隨著落實今年首季度業績，該行指，在獲得董事會批准後，會隨著4月30日發布季度業績時，派發每股特別息0.21美元，伴隨建議派發中期息，料一併於今年6月向股東派發。

 

 

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