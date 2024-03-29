韓國國民銀行表示，將成立一個由第三方專家組成的小組，計算個人客戶的賠償金額。該行指，有價值6.7萬億韓圜恒生中國企業指數相關ELS產品於2024年到期。

新韓銀行指出，將成立一個由第三方專家組成的小組，從4月開始啟動賠償程序。該行指，價值2.3萬億韓圜的恒生中國企業指數關聯ELS產品於2024年到期。

Standard Chartered Bank Korea表示，將成立一個內部委員會並將在適當時為受影響的客戶啟動賠償程序。該行所銷售產品的餘額為1.2萬億韓圜。

Citibank Korea發言人表示，董事會決定接受金融監督院關於恒生中國企業指數掛鉤ELS的爭議解決指引。該行的恒生中國企業指數掛鉤ELS產品餘額為370億韓圜。

韓國農協銀行亦接受了金融監督院的賠償指引，將啟動賠償程序。該行有1.9萬億韓圜與恒生中國企業指數掛鉤、2024年到期的ELS。

此前，韓國金融監督院表示，該補償計劃將為大多數ELS客戶彌補20-60%的損失，惟預計許多客戶將拒絕銀行的補償計劃。不少消費者在韓國國民銀行大樓外抗議，敦促銀行拒絕金融監督院的指引，因為大多數客戶的損失都只能獲得部分補償。他們呼籲取消這些合約，稱他們在沒有充分解釋和正當程序的情況下誤導性地購買了高風險產品。

其他報道

美國據報制訂禁止接收關鍵技術的中國晶片企業名單 外交部：一貫堅決反對

匯控：已出售匯豐銀行加拿大 擬派特別息0.21美元

澳洲提醒企業勿完全依賴中國 要實現貿易市場多元化

神田真人：日圓急劇貶值不尋常 必要時將採取行動應對

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指全周累跌0.23%

泰國眾議院支持賭場合法化 冀吸引高消費遊客

萬科郁亮自願領取月薪稅前1萬元人民幣

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀

馬斯克旗下社交平台X正測試允許用戶創建「成人內容」群組

萬科郁亮︰31年首不分紅為削債創條件 深圳國資四招援萬科

萬科祝九勝︰銀行融資受壓 銀行給予三年過度期 目標兩年削債千億