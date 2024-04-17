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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.19點子至4.28714%，是4月15日後最低，當日報4.28643%。

港元現報7.8308元升值9點子，曾貶值最多7點子，報7.8324元，亦曾升值最多10點子，報7.8307元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.1點子至3.81071%，是3月14日後最低；1星期HIBOR跌0.29點子至4.04488%；2星期HIBOR升4.64點子至4.1872%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.49202%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR升1.07點子至4.68077%；12個月期HIBOR升2.82點子至4.81911%。

美元指數現報106.248貶值0.009點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43072%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1443%，終止連續6日擴闊，利差是2024年4月11日後最窄，當日差距為-1.1258%。

對上一次終止連續6日擴闊，是2024年4月04日，當日利差報-0.9279%。

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