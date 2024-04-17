中國一季度GDP增長5.3%超市場預期，瑞銀公布上調2024年實際GDP增長預測由4.6%升至4.9%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，中國一季度GDP按年增長5.3%、明顯強於市場預期，季調後按季折年增長6.6%，均較去年四季度改善。
鑒於出口需求走強和一季度經濟增長超預期，該行將2024年出口（以美元計價）預測從之前增長1.2%上調至3.5%，並預計淨出口拉動實際GDP增長0.5個百分點。與此同時將實際消費增速從5.5%下調至5.1%，主要考慮房地產下行的負面影響持續，以及消費者信心仍然低迷。
瑞銀預計二季度GDP按季增長將放緩，但考慮到一季度GDP增長超預期、出口有望走強，將2024年實際GDP增速預測從4.6%上調至4.9%。同時，該行下調了2024年CPI和PPI通脹預測，並對應將名義GDP增長預測從5.1%下調至4.9%。此外，又將2024年底美元兌人民幣匯率從7調整至7.1-7.2，考慮到美國利率高企和美元走強，瑞銀認為短期內人民幣兌美元匯率面臨進一步走弱的風險。
瑞銀指出，兩會以來的政策支持較為溫和，近期房地產政策也進一步放鬆。但認為房地產市場仍未觸底，政策支援需要進一步加碼以穩定房地產活動。不過，進一步的政策寬鬆可能僅會在經濟資料進一步走弱、和/或爆發重要信用違約風險事件後才會出台。
鑒於一季度經濟增長強於預期，瑞銀認為短期內政府進一步加碼政策支持的意願較低。現在認為2024年內央行可能不會再降低MLF利率，而LPR仍有下調空間。此外，認為今年年內整體財政擴張和基建投資增速存在下行風險。
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