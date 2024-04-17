滬指午後繼續走高，以日中高位收市，收報3071點，升64點或2.14%，成交額4163億元。

深證成指高開高走，同以日中最高位收市，收報9381點，升226點或2.48%，成交額5022億元。

創板指上試1800點不果，收報1797點，升37點或2.11%。

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