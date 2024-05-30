馬偉續提到，京東物流對於客户體驗要求較高，其從京東平台下單「次日到達」（即今天下單、明日送到）送到香港用戶的訂單比例由過去的10%，改善至5月份的80%。他續提到，目前公司於港目前擁300名速遞員，今年內擬將送遞團隊增至500人。

另外京東「618購物節」明晚8時開始，京東本次618以「又便宜又好」作主題，至於於港澳亦推出一系列推廣活動，當中包括購物每滿300元（人民幣，下同）即減50元、買貴必賠，以及運貴必賠等活動。

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