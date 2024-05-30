moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東5月港用户訂單量颷5倍 明日618購物節開鑼推優惠

京東（9618）旗下京東物流（2618）快遞業務香港總經理馬偉表示，自去年10月以來宣布港澳快遞服務升級後，其港澳市場日均單量增長近10倍，港澳兩地與內地互寄單量增長3倍，遠超他們的預期。而京東港澳業務負責人雷凌亦指，今年5月香港的用戶訂單量，按年颷升逾5倍。雷凌續提到，港澳用户數量增長為「非常強大」，每個該用户數按月及按年，以「非常大幅度增長」，惟未能提供具體數字。

馬偉續提到，京東物流對於客户體驗要求較高，其從京東平台下單「次日到達」（即今天下單、明日送到）送到香港用戶的訂單比例由過去的10%，改善至5月份的80%。他續提到，目前公司於港目前擁300名速遞員，今年內擬將送遞團隊增至500人。

另外京東「618購物節」明晚8時開始，京東本次618以「又便宜又好」作主題，至於於港澳亦推出一系列推廣活動，當中包括購物每滿300元（人民幣，下同）即減50元、買貴必賠，以及運貴必賠等活動。

其他報道

富士高盈警 料全年盈利倒退最多35%

數碼港宣布成立Web3.0投資圈

保泰：過去5年獲批索償率逾99% 客戶投保時與核保直接溝通減申報不明確

李澤楷：對香港非常有信心 營商環境環球排第九或被「低估」

李澤楷：香港電訊派息率持續穩健

Bowtie開業5周年 客戶人數達至近14萬人

【羅仕揚專欄】財星殞落

龍光80億美元境外債重組 據報受到「凱玥」項目貸款問題影響

「新興市場之父」麥樸思：中國市場之前跌得太多 現在已見底屬入市良機

萬科據報就500億人幣貸款與銀行磋商 或創兩年來亞太最大筆貸款

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車

全日沽空金額增2% 沽空比率逾兩周高 盈富沽空減43%

小米冷氣半夜掉落險砸中女兒 用家要求換新機被拒 客服：共振久了會鬆脫

匯豐大削理想目標價50.64%至115元 維持「買入」評級

港股連跌3日見4周低 恒指收市跌246點 科指跌0.33%

聯想遭標普下調2025/26財年EBITDA利潤率預測至6.4%

小米澄清：從來沒有計劃收購恒大汽車

人行據稱必要時出售低風險債券

廣汽埃安第二間展廳灣仔開幕 年內目標銷量4000輛

大摩下調領展目標價 料今明年派息減

機管局發15億人幣點心債 票面息2.93厘超購8倍

傳碧咸親家佩爾茨沽清迪士尼股份