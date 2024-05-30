據本報統計，連同中石油，本月已有13家國企宣布解聘羅兵咸，其他宣布「分手」的國企包括中國人保（1339）、中國財險（2328）、中國太平（0966）、及中石油旗下昆崙能源（0135）。

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中石油指，董事會會盡快考慮及提議擔任公司2024年度境內及境外審計師的適當機構來讓公司股東審議。

公司核實有關事項以及內部程序需要一定的時間，公司預計將會於不遲於2024年年底前召開臨時股東大會審議相關議案。公司會在適當的時候就此發出公告。普華永道已經書面確認並無任何須提請本公司股東垂注的事宜。

公司確認，公司與普華永道並無任何意見分歧或未解決事宜，且並無其他須提請公司股東垂注的事宜。除取消該議案外，與年度股東大會有關的其他議案及事項的順序將保持不變。

而包括青啤（0168）、北京首都機場（0694）等國企其實早於3月便公布建議委任其他會計師行作核數師，但主要是因羅兵咸任期已超出國企規定最長限期所致。

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