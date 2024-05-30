moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中石油又解聘 羅兵咸月內慘失至少13國企客

受中國恒大（3333）審計負面新聞纏繞的羅兵咸永道（PwC），繼今日傳出中國考慮對羅兵咸永道處以至少10億元人民幣的罰款後，最新中石油（0857）公布，鑒於近期有關審計行業相關事項還需進一步核實，經公司與普華永道協商，公司決定於今次年度股東大會取消有關聘任普華永道為2024年度公司境內及境外審計師的第 7項普通議案。

據本報統計，連同中石油，本月已有13家國企宣布解聘羅兵咸，其他宣布「分手」的國企包括中國人保（1339）、中國財險（2328）、中國太平（0966）、及中石油旗下昆崙能源（0135）

相關新聞：羅兵咸永道據報因恒大案 將被內地處以破紀錄罰款 及暫停部分業務

中石油指，董事會會盡快考慮及提議擔任公司2024年度境內及境外審計師的適當機構來讓公司股東審議。

公司核實有關事項以及內部程序需要一定的時間，公司預計將會於不遲於2024年年底前召開臨時股東大會審議相關議案。公司會在適當的時候就此發出公告。普華永道已經書面確認並無任何須提請本公司股東垂注的事宜。

公司確認，公司與普華永道並無任何意見分歧或未解決事宜，且並無其他須提請公司股東垂注的事宜。除取消該議案外，與年度股東大會有關的其他議案及事項的順序將保持不變。

而包括青啤（0168）、北京首都機場（0694）等國企其實早於3月便公布建議委任其他會計師行作核數師，但主要是因羅兵咸任期已超出國企規定最長限期所致。

其他報道

京東5月港用户訂單量颷5倍 明日618購物節開鑼推優惠

渝太地產3375萬售倫敦酒店予孫粗洪

富士高盈警 料全年盈利倒退最多35%

數碼港宣布成立Web3.0投資圈

保泰：過去5年獲批索償率逾99% 客戶投保時與核保直接溝通減申報不明確

李澤楷：對香港非常有信心 營商環境環球排第九或被「低估」

李澤楷：香港電訊派息率持續穩健

Bowtie開業5周年 客戶人數達至近14萬人

【羅仕揚專欄】財星殞落

龍光80億美元境外債重組 據報受到「凱玥」項目貸款問題影響

「新興市場之父」麥樸思：中國市場之前跌得太多 現在已見底屬入市良機

萬科據報就500億人幣貸款與銀行磋商 或創兩年來亞太最大筆貸款

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車

全日沽空金額增2% 沽空比率逾兩周高 盈富沽空減43%

小米冷氣半夜掉落險砸中女兒 用家要求換新機被拒 客服：共振久了會鬆脫

匯豐大削理想目標價50.64%至115元 維持「買入」評級

港股連跌3日見4周低 恒指收市跌246點 科指跌0.33%

聯想遭標普下調2025/26財年EBITDA利潤率預測至6.4%

小米澄清：從來沒有計劃收購恒大汽車

人行據稱必要時出售低風險債券

廣汽埃安第二間展廳灣仔開幕 年內目標銷量4000輛

大摩下調領展目標價 料今明年派息減