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兩新股一脈陽光及宜搜科技今起招股 分別最多籌3億及1.18億元

踏入年中新股公開招股（IPO）開始湧現，今有兩新股起同時招股，分別為內地醫學影像專科醫療集團一脈陽光（2522）及移動搜索服務提供商宜搜科技（2550），兩新股今日起至下周二（4日）招股，並同於下周五（7日）正式掛牌。

一脈陽光擬發行1782萬股H股，當中一成為香港公開發售，招股價介乎14.6元至16.8元，最多集資3億元，一手500股計，入場費8484.71元，中信証券為獨家保薦人。

宜搜科技則擬發行1480萬股，其中一成為香港公開發售，招股價介乎5.8元至8元，最多集資1.18億元，一手500股計，入場費為4040.35元，中銀國際為獨家保薦人。

兩新股僅得一脈陽光於是次IPO，引入基石投資者卓投企業管理（香港），以招股價中位數15.7元計，卓投企業管理（香港）已先認購764萬股，佔總公開發售部分42.9%，禁售期為6個月。

一脈陽光主要提供醫學影像服務及解決方案，包括影像中心服務及影像解決方案服務 。集團去年純利4441萬元（人民幣，下同），較2022年同期純利36.4萬元大增。集團去年收入為9.29億元，按年升18%。

宜搜科技業務主要業務為經營數字閱讀平台服務及數字營銷服務，另同時提供網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。集團去年純利為2017萬元，按年大跌55%。同期收入為5.59億元，按年升22%。

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