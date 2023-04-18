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麗城3房移民盤800萬沽 持貨3年實蝕90萬

市場再錄零星移民盤蝕讓個案。中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣麗城花園本月暫錄6宗成交，上月份則錄得11宗，交投步伐與上月相若，屋苑3期7座高層D室，實用728方呎，3房1套間隔，原業主因移民，上月以850萬元交吉放盤，至近日減價50萬元或6%，以800萬元沽出，實呎10989元，屬市價成交。原業主2020年3月845萬元買入，持貨剛滿3年，帳面蝕45萬元或約5%，連使費料實蝕約90萬元或11%。

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