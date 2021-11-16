佳兆業美好（2168）曾跌最多16.56%，創上市以來最大跌幅，今低見12.6元，是2019年8月16日12.46元後最低。現報13.16元，跌12.85%。

佳兆業健康（0876）曾升最多39.18%，是7月21日後最大升幅，當日升幅為62.75%。今高見0.135元，是11月1日0.138元後最高。現報0.122元，升25.77%。暫連升8日，累計升0.025元，對上一次連升8日是5月5日。

佳兆業資本（0936）曾跌最多21.74%，是10月28日後最大跌幅，當日跌幅為38.55%。今低見0.36元，是2012年1月26日0.353元後最低。現報0.37元，跌19.57%。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是9月29日。

中資垃圾美元債方面，追踪中國垃圾美元債市場的彭博指數抹去了其11月的跌幅，相關美元債債息回落至20%以下，早前曾經接近25%的高位。

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