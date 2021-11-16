港元現報7.7873元升值14點子，曾貶值最多12點子，報7.7899元，亦曾升值最多28點子，報7.7859元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.04071%；1星期HIBOR升0.29點子至0.04929%；2星期HIBOR升0.29點子至0.06018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.52點子至0.17982%；6個月期HIBOR升0.73點子至0.24768%；12個月期HIBOR升0.57點子至0.33571%。

美元指數現報95.422升值0.015點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.08913%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0179%，終止連續1日收窄，利差是2021年11月12日後最高，當日差距為-0.0149%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年11月08日，當日利差報-0.024%。

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