中美領導人舉行視像會談，利好市場氣氛，恒指今早高開55點後，曾短暫縮窄至升19點，隨著會議進行，恒指臨近半日尾市曾升最多275點，半日升267點或1.05%，報25658點，高低波幅256點。恒指、科指見逾兩周高，齊齊上試100天線。