習拜會利好 恒指半日升267點 伙科指見逾兩周高 上試100天線
文章日期：2021年11月16日 12:12
中美領導人舉行視像會談，利好市場氣氛，恒指今早高開55點後，曾短暫縮窄至升19點，隨著會議進行，恒指臨近半日尾市曾升最多275點，半日升267點或1.05%，報25658點，高低波幅256點。恒指、科指見逾兩周高，齊齊上試100天線。
大市成交金額659億元；國指升101點或1.12%，報9187點。恒生科技指數收報6683點，升1.24%。
恒指今早升穿20天線(25429.24點)，並正上試100天線(26035.5點)；科指10天線(6400.53點)逼近50天線(6406.6點)，而指數亦上試100天線(6725.34點)。
藍籌43隻升，15隻下跌，2隻無升跌。銀娛（0027）升7.12%，收報47.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.21%，收報296元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；創科實業（0669）跌2.42%，收報165元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報11.12元，升4.71%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報57.25元，跌5.61%。
北水南下合計淨流出7.19億元，較上日減少52.99%，連續第4日流出，累計流出71億元。南水北上合計淨流入42.7億元人民幣，較上日增加26.25%，連續第4日流入，累計流入198.89億元。
京東AI發起人、技術委員會主席周伯文據報已離職。京東（9618）收報336元，升0.06%。
嚴打國企機房涉虛幣「挖礦」行為，研徵懲罰性電價。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報8.8元，跌2.87%；栢能集團（1263）收報11.52元，跌7.99%；BC科技（0863）收報13.68元，跌2.01%；雄岸科技（1647）收報0.217元，跌2.69%；美圖公司（1357）收報1.7元，跌3.41%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.132元，收報0.133元，跌2.21%。
多間公司公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）收報36.05元，升2.41%；網易（9999）收報180.7元，升2.61%；中通快遞（2057）收報226元，升0.44%。
佳兆業（1638）旗下的佳兆業證券突停內地客開戶，籲客戶周五前提走資金股票。停牌。
佳兆業系3間公司復牌，稱不涉佳兆業控股相關交易。佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.06元，跌13.51%；佳兆業健康（0876）收報0.125元，升28.87%；佳兆業資本（0936）見52周低0.36元，收報0.4元，跌13.04%。
中國東方航空（0670）上月載客量跌22%，新增2架飛機。收報3.03元，升0.66%。
小鵬汽車（9868）獲批准持有易點出行及智鵬車聯網各50％股權。收報189.6元，跌0.58%。
東方表行（0398）盈喜，料半年純利按年升至少1.76倍。收報4.7元，跌0.21%。
偉易達（0303）半年純利跌逾37%，全年派息視乎後續表現。收報65.4元，升1.87%。
新濠國際（0200）新濠影匯二期料2022年尾完工。收報11元，升7.21%。
維珍妮（2199）發盈喜，料上半財年轉虧為盈。創52周高，見5.28元，收報5.2元，升7%。
金源米業（0677）中期轉虧，錄少於1500萬元虧損。見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌。
騰訊連續兩日減持恒騰（0136），再套現1.7億，持股仍多過恒大（3333）。恒騰見52周低1.56元，收報1.65元，跌3.51%。恒大（3333）收報2.84元，升4.03%；騰訊（0700）收報500元，升1.67%。
平保（2318）首十個月保費收入跌半成。收報58元，升0.52%。
特步國際（1368）斥2400萬人幣購80個地庫車位。收報10.88元，跌0.91%。
英皇國際（0163）與9間銀行簽署19.5億元無抵押銀團貸款協議。收報1.05元，無升跌。
歐舒丹（0973）收購護理品牌Sol de Janeiro 83%股權。創上市新高，見31.25元，收報30.25元，升8.62%。
破頂股表現
破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見31.25元，收報30.25元，升8.62%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見73.45元，收報63.2元，跌7.33%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.91元，收報2.76元，跌3.83%；高偉電子（1415）創52周高，見7.98元，收報7.98元，升5.7%；旺旺（0151）創52周高，見6.39元，收報6.36元，升0.79%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；宏安（1222）創52周高，見0.079元，收報0.076元，升4.11%；易緯集團（3893）創52周高，見0.57元，收報0.5元，升3.09%；維珍妮（2199）創52周高，見5.28元，收報5.2元，升7%。
破底股方面
破底股包括，遠洋服務（6677）創上市新低，見3.32元，收報3.44元，升0.29%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.132元，收報0.133元，跌2.21%；Uju Holding（1948）創上市新低，見6.11元，收報6.24元，跌5.02%；安能物流（9956）創上市新低，見10.16元，收報10.58元，跌11.83%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.77元，收報0.82元，跌1.2%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.091元，收報0.091元，無升跌；中國擎天軟件（1297）見52周低0.94元，收報0.97元，升2.11%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；電視廣播（0511）見52周低5.4元，收報5.52元，跌3.66%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.41元，升0.71%；恒騰（0136）見52周低1.56元，收報1.65元，跌3.51%；佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.06元，跌13.51%；佳兆業資本（0936）見52周低0.36元，收報0.4元，跌13.04%；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.5元，跌7.41%。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.125元，升28.87%；保利物業（6049）收報56.3元，升23.33%；康諾亞（2162）收報44元，升16.09%；愛帝宮（0286）收報1.02元，升14.61%；新東方在線（1797）收報5.84元，升11.88%；神冠控股（0829）收報0.435元，升11.54%；衍生集團（6893）收報0.365元，升10.61%；L'OCCITANE（0973）創上市新高，見31.25元，收報30.25元，升8.62%；永利澳門（1128）收報7.47元，升8.26%；有線（1097）收報0.073元，升7.35%。
下跌異動股，包括，中國黃金國際（2099）收報21.95元，跌14.59%；佳兆業美好（2168）見52周低12.6元，收報13.06元，跌13.51%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，跌13.04%；安能物流（9956）創上市新低，見10.16元，收報10.58元，跌11.83%；寶勝國際（3813）收報1.29元，跌8.51%；依波路（1856）收報2.37元，跌8.14%；栢能集團（1263）收報11.52元，跌7.99%；黛麗斯（0333）見52周低0.5元，收報0.5元，跌7.41%；微創醫療機器人（2252）創上市新高，見73.45元，收報63.2元，跌7.33%。
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