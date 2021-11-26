展望未來，他提出幾個長遠改變，當中包括工業活動持續穩定改善，但未來有通脹風險；長線投資主題出現包括環境、社會和管治（ESG）、虛擬貨幣投資；另類資產及私募投資納入投資組合，以抵禦通脹上升蠶食固定收益資產回報；股票回報較債劵回報吸引。

中國投資方面，摩根資產管理環球多資產策略師盛楠坦言，過去的監管政策為市場帶來波動，但政策多利好市場，就如疫情出現，中國以嚴緊防疫政策成功遏止病毒散播，亦是全球最早收水的國家，反映出中國監管帶來陣痛但非壞事。從今年數據可見，持續有外資流入中國在岸市場，一方面反映海外投資者需多元化投資，另一方面中國持續對外開放，令海外投資者更容易進入中國市場。中長線而言，預期消費行業會受惠經濟復蘇。

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