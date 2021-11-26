摩根資管：低回報高通脹環境 需擴大投資回報來源
文章日期：2021年11月26日 11:52
摩根資產管理發布《2022年長期資本市場假設》，報告主要針對200多項資產、未來十年回報作預測。摩根資產管理環球多資產策略師Patrik Schöwitz預期，疫情已將近兩年，雖然至今仍未結束，但未見對經濟造成長遠影響，如未見有企業因疫情而破產。數據顯示，環球經濟正迎接強勁復蘇，尤其是中美經濟即將回到疫情前水平，當中主要是全球央行實施量化寬鬆政策，才不引致嚴重危機。
展望未來，他提出幾個長遠改變，當中包括工業活動持續穩定改善，但未來有通脹風險；長線投資主題出現包括環境、社會和管治（ESG）、虛擬貨幣投資；另類資產及私募投資納入投資組合，以抵禦通脹上升蠶食固定收益資產回報；股票回報較債劵回報吸引。
中國投資方面，摩根資產管理環球多資產策略師盛楠坦言，過去的監管政策為市場帶來波動，但政策多利好市場，就如疫情出現，中國以嚴緊防疫政策成功遏止病毒散播，亦是全球最早收水的國家，反映出中國監管帶來陣痛但非壞事。從今年數據可見，持續有外資流入中國在岸市場，一方面反映海外投資者需多元化投資，另一方面中國持續對外開放，令海外投資者更容易進入中國市場。中長線而言，預期消費行業會受惠經濟復蘇。
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