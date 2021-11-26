證監會指，雖然調查仍在進行中，但證監會至今取得的證據顯示，在2021年10月11日至2021年10月29日期間，一群交易者(“該群交易者”)可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式推高普匯中金的股價，繼而拋售有關股份，藉以就普匯中金股份的買賣進行操縱交易及/或參與欺詐計劃。該群交易者可能曾就普匯中金的股份交易進行挾倉，並透過事前安排的交易操縱股價，及在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份。

證監會有理由懷疑，曾經發生該條例第274、275 及 278 條所指的虚假交易、操控價格及/或操縱股票市場的行為，及/或有關人士可能曾觸犯該條例第295、296、299及/或300 條所指罪行，及/或違反該條例第XV 部。

如證監會覺得某人曾違反上文所指明該條例的任何條文，原訟法庭可應證監會的申請作出命令，令該人採取原訟法庭指示的步驟，包括採取使交易各方回復他們訂立交易之前的狀況，或者根據該條例第213 條支付損害賠償。證監會所採取的進一步行動，可能會導致該人被命令交出其獲得的利潤。

上述戶口將禁止就任何證券訂立交易、現金轉移、提取等。

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